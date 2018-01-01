Трагедія на Волині: під колесами авто загинула багатодітна матір





Трагедія сталася вчора у полудень, 12 червня, - пише газета



Загиблою виявилась 35-річна місцева жителька Наталія Степко.



Зазначається, що жінка їхала зі сільського магазину з продуктами. Цими днями вона мала вирушати на заробітки у Польщу. Від отриманих травм жінка померла на місці.



У сім'ї без матері залишись троє дітей – восьмикласниця Діана, семикласник Владислав і шестирічний Максим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Журавники Горохівського району під колесами авто загинула жінка.Трагедія сталася вчора у полудень, 12 червня, - пише газета Волинь-нова Загиблою виявилась 35-річна місцева жителькаЗазначається, що жінка їхала зі сільського магазину з продуктами. Цими днями вона мала вирушати на заробітки у Польщу. Від отриманих травм жінка померла на місці.У сім'ї без матері залишись троє дітей – восьмикласниця Діана, семикласник Владислав і шестирічний Максим.

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