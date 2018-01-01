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Трагедія на Волині: під колесами авто загинула багатодітна матір

Трагедія на Волині: під колесами авто загинула багатодітна матір
У селі Журавники Горохівського району під колесами авто загинула жінка.

Трагедія сталася вчора у полудень, 12 червня, - пише газета Волинь-нова.

Загиблою виявилась 35-річна місцева жителька Наталія Степко.

Зазначається, що жінка їхала зі сільського магазину з продуктами. Цими днями вона мала вирушати на заробітки у Польщу. Від отриманих травм жінка померла на місці.

У сім'ї без матері залишись троє дітей – восьмикласниця Діана, семикласник Владислав і шестирічний Максим.

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Теги: смерть, авто, жінка, Журавники
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