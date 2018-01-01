Через підроблені документи на Волинь не впустили три машини на «бляхах»

На волинському пункті пропуску "Ягодин" за тиждень затримали три автівки на єврономерах, які намагалися ввезти за фіктивними документами.Волинянин, перетинаючи кордон на «Volkswagen Passat», пред’явив нотаріальне доручення на право користування автомобілем, посвідчене ніби як нотаріусом з міста Лодзь, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Також мешканець Черкащини за кермом «Skoda Octavia» подав до митного контролю фіктивну довіреність від нотаріуса місті Слубіца.А того ж тижня поляк, прямуючи в Україну на чужому «Volkswagen Golf», скористався послугами аферистів, які підробили нотаріальне доручення Канцелярії нотаріальної з Любліна.Перевірки автентичності поданих до митного контролю доручень зазначених Канцелярій нотаріальних Республіки Польща спростували факти їх офіційного посвідчення.«Це не мій підпис, за номером реєстру значиться інша особа, документ є фальшивим», - висновки польських нотаріусів, ім’ям яких скористалися нечесні громадяни.Відтак, за фактами приховування від митного контролю усі три автомобілі вилучені на склад митниці.«Volkswagen Passat» оцінено експертами у близько 130 тисяч гривень, «Skoda Octavia» - 126 тисяч гривень, «Volkswagen Golf» - у майже 90 тисяч гривень.Цих громадян за вчинені порушення очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобілів та конфіскація цих транспортних засобів.Матеріали передані на розгляд суду.