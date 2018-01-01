вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

День тата у луцькому «Промені»*

День тата у луцькому «Промені»*
Святкуймо День татуся у Долині Смугастого!

У програмі:

- 15:00 - 17:00: безкоштовні майстер-класи;
- безкоштовний фейс-арт (тато+дитина);
- фотозона;
- анімаційна програма;
- лотерея та розіграш подарунків;

А також конкурс:

- роби спільне фото з татусем;
- викладай у соціальні мережі;
- став хештег #деньтатусяусмугастому;
- приходь у РЦ "Промінь" 17 червня о 15:00 та вигравай подарунки!
День тата у луцькому «Промені»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 18:15
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Сьогодні, 18:08
День тата у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 18:04
У Луцьку працівники заводу перекриють дорогу
Сьогодні, 17:44
На Волині ремонтують школу, яку відкрили 1,5 роки тому
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
У луцькому «Промені» - нова кіноакція* У луцькому «Промені» - нова кіноакція*
12 червень, 20:48
Виставка сучасного мистецтва у луцькому «Промені»* Виставка сучасного мистецтва у луцькому «Промені»*
11 червень, 20:13
У луцькому «Промені» покажуть спектакль Шекспіра* У луцькому «Промені» покажуть спектакль Шекспіра*
11 червень, 14:47
У «Промені» стартував «Супер літній табір». ФОТО* У «Промені» стартував «Супер літній табір». ФОТО*
08 червень, 18:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
12 червень, 11:36
 1
У Ковелі через кір поменшало дітей у пришкільних таборах
Сьогодні, 19:12
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 червня
Сьогодні, 19:00
 0
У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО
Сьогодні, 18:20
 0
Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8