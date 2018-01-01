День тата у луцькому «Промені»*





У програмі:



- 15:00 - 17:00: безкоштовні майстер-класи;

- безкоштовний фейс-арт (тато+дитина);

- фотозона;

- анімаційна програма;

- лотерея та розіграш подарунків;



А також конкурс:



- роби спільне фото з татусем;

- викладай у соціальні мережі;

- став хештег #деньтатусяусмугастому;

- приходь у РЦ "Промінь" 17 червня о 15:00 та вигравай подарунки!



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