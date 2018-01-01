День тата у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 18:04
Святкуймо День татуся у Долині Смугастого!
У програмі:
- 15:00 - 17:00: безкоштовні майстер-класи;
- безкоштовний фейс-арт (тато+дитина);
- фотозона;
- анімаційна програма;
- лотерея та розіграш подарунків;
А також конкурс:
- роби спільне фото з татусем;
- викладай у соціальні мережі;
- став хештег #деньтатусяусмугастому;
- приходь у РЦ "Промінь" 17 червня о 15:00 та вигравай подарунки!
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У програмі:
- 15:00 - 17:00: безкоштовні майстер-класи;
- безкоштовний фейс-арт (тато+дитина);
- фотозона;
- анімаційна програма;
- лотерея та розіграш подарунків;
А також конкурс:
- роби спільне фото з татусем;
- викладай у соціальні мережі;
- став хештег #деньтатусяусмугастому;
- приходь у РЦ "Промінь" 17 червня о 15:00 та вигравай подарунки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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