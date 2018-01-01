У Ковелі купили іномарку за майже 3 тисячі фальшивих баксів
Сьогодні, 16:39
У Ковелі чоловік придбав іномарку за підроблені долари.
Невідомий купуючи в Ковелі автомобіль «Audi A6» заплатив підробленими 2700 доларами. Всі банкноти були номіналом по 100 доларів, - пише Район. Ковель.
Інцидент трапився опівдні 5 травня на території Привокзальної площі.
Потерпіла сторона звернулася із заявою до поліції, яка відкрила кримінальне провадження.
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Невідомий купуючи в Ковелі автомобіль «Audi A6» заплатив підробленими 2700 доларами. Всі банкноти були номіналом по 100 доларів, - пише Район. Ковель.
Інцидент трапився опівдні 5 травня на території Привокзальної площі.
Потерпіла сторона звернулася із заявою до поліції, яка відкрила кримінальне провадження.
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