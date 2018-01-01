У Ковелі купили іномарку за майже 3 тисячі фальшивих баксів





Невідомий купуючи в Ковелі автомобіль «Audi A6» заплатив підробленими 2700 доларами. Всі банкноти були номіналом по 100 доларів, - пише



Інцидент трапився опівдні 5 травня на території Привокзальної площі.



Потерпіла сторона звернулася із заявою до поліції, яка відкрила кримінальне провадження.

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