Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 червня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Дитячий садок с. Хмелівка

с. Хмелівка: вул. Б.Хмельницького, Зелена, Закарпатська, 1-21.



Іваничівський район



1. 9:30-17:00

смт. Іваничі по вул. Підцерква 52-66, Шевченка 24-38,3

2. 9:00-16:30

с. Заболотці по вул. Шевченка, вул. Уткіна 28, вул. Гагаріна, вул. Колгоспна, хутір Луговий



Камінь-Каширський район



1.10:00 – 17:00

Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Філюк Г.А., Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Поштове відділення, ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., Молитовний будинок, ПП Придатко Л.П., с.Гута Боровенська, вул.Д.Нива, вул.Набережна, вул.Вижар.





Локачинський район



1. 9:00-16:00 с.Н.Загорів ,с.Загорів ,Хорів;

2. 9:00-17:00 с.Коритниця

вул.Шкільна, Ярмощука, Зіни Шумчук.





Луцький район



1.10:00-17:00 ФОП Гнатюк Л.О, ФОП Федорчук І.М С. Підгайці вул. Східна, Надстирна, Шкільна, Надрічна

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-281 9:30-17:00 ж/м «Зоряний» С. Тарасово вул. Лісова, Зоряна



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор МитрофановичФОП Пилиповець Ігор Купріянович с Світязь вулЖовтнева

2. 9:00-17:00

ДП "Волинський -експертно-технічний центр"

с. Світязь вул Миру Вересова



Любешівський район



1. 10:00-17:00

Школа, магазини

с.Лахвичі, с.Цир (частково) вул.Сонячна





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Л.Українки, 15-27, 20-50, 35-43

вул.М.Кривоноса

вул.Жуковського, 1-27Б, 2-12

вул.Полуботка, 19-29

вул.Ціолковського, 20

вул.Дольна, 1А-1Г, 2А-2Г



Ратнівський район



1 КТП-13 ремонт обладнання 10:00-16:00 с.Замшани.



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква. с.Уляники, в.Молодіжна, Зелена.

2 КТП-297 9:00-17:00 Релігійна громада УПЦ (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру

3 ПЛ-0,4 від КТП-166 9:00-17:00 с.Щурин (зерносховище, церква, млин) с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової

4 ПЛ-0,4 від КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин свинарник, бригада-1, пилорама.



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с. Хотівель вул. Набережна, Горького



Турійський район



1. 10:00-17:00

Філія Ковельський автодор - дільниця, смт.Турійськ вул.Паралельна,Дубівська, провул.Залізничний, вул.Паралельна, провул.Паралельний, вул.Лісова





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Дитячий садок с. Хмелівкас. Хмелівка: вул. Б.Хмельницького, Зелена, Закарпатська, 1-21.1. 9:30-17:00смт. Іваничі по вул. Підцерква 52-66, Шевченка 24-38,32. 9:00-16:30с. Заболотці по вул. Шевченка, вул. Уткіна 28, вул. Гагаріна, вул. Колгоспна, хутір Луговий1.10:00 – 17:00Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Філюк Г.А., Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Поштове відділення, ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., Молитовний будинок, ПП Придатко Л.П., с.Гута Боровенська, вул.Д.Нива, вул.Набережна, вул.Вижар.1. 9:00-16:00 с.Н.Загорів ,с.Загорів ,Хорів;2. 9:00-17:00 с.Коритницявул.Шкільна, Ярмощука, Зіни Шумчук.1.10:00-17:00 ФОП Гнатюк Л.О, ФОП Федорчук І.М С. Підгайці вул. Східна, Надстирна, Шкільна, Надрічна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-281 9:30-17:00 ж/м «Зоряний» С. Тарасово вул. Лісова, Зоряна1. 9:00-17:00Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор МитрофановичФОП Пилиповець Ігор Купріянович с Світязь вулЖовтнева2. 9:00-17:00ДП "Волинський -експертно-технічний центр"с. Світязь вул Миру Вересова1. 10:00-17:00Школа, магазинис.Лахвичі, с.Цир (частково) вул.Сонячна1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Л.Українки, 15-27, 20-50, 35-43вул.М.Кривоносавул.Жуковського, 1-27Б, 2-12вул.Полуботка, 19-29вул.Ціолковського, 20вул.Дольна, 1А-1Г, 2А-2Г1 КТП-13 ремонт обладнання 10:00-16:00 с.Замшани.1 ПЛ-0,4 від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква. с.Уляники, в.Молодіжна, Зелена.2 КТП-297 9:00-17:00 Релігійна громада УПЦ (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру3 ПЛ-0,4 від КТП-166 9:00-17:00 с.Щурин (зерносховище, церква, млин) с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової4 ПЛ-0,4 від КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин свинарник, бригада-1, пилорама.1. 10:00-17:00с. Хотівель вул. Набережна, Горького1. 10:00-17:00Філія Ковельський автодор - дільниця, смт.Турійськ вул.Паралельна,Дубівська, провул.Залізничний, вул.Паралельна, провул.Паралельний, вул.Лісова

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