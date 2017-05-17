У Луцьку відключать воду на двох вулицях
Сьогодні, 16:55
У Луцьку, на вулицях Дорошенка та Сагайдачного відключать водопостачання через ремонтні роботи.
Про це повідомили на сайті КП «Луцькводоканал».
Зазначають, що води не буде 14 червня з 10:00 до 16:00.
Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.
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Про це повідомили на сайті КП «Луцькводоканал».
Зазначають, що води не буде 14 червня з 10:00 до 16:00.
Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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