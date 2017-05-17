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У Луцьку відключать воду на двох вулицях

У Луцьку відключать воду на двох вулицях
У Луцьку, на вулицях Дорошенка та Сагайдачного відключать водопостачання через ремонтні роботи.

Про це повідомили на сайті КП «Луцькводоканал».

Зазначають, що води не буде 14 червня з 10:00 до 16:00.

Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.

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Теги: вода, відключення, Луцьк, Дорошенка, Сагайдачного
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