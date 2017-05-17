У Луцьку відключать воду на двох вулицях





Про це повідомили на



Зазначають, що води не буде 14 червня з 10:00 до 16:00.



Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.

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