На Волині ремонтують школу, яку відкрили 1,5 роки тому
Сьогодні, 17:40
У селі Білин Ковельського району у школі, яку відкрили 1,5 роки тому, роблять ремонт.
Нове приміщення здали в експлуатацію наприкінці 2016 року, - пише Про Ковель.
Власне, наразі триває активна робота над гідроізоляцією підвалу закладу, позаяк раніше там було підтоплення підвального приміщення підземними та стічними водами.
Раніше ж у школі виправляли "пожежні" недоліки - встановили пожежну сигналізацію та облаштували пожежну водойму.
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Нове приміщення здали в експлуатацію наприкінці 2016 року, - пише Про Ковель.
Власне, наразі триває активна робота над гідроізоляцією підвалу закладу, позаяк раніше там було підтоплення підвального приміщення підземними та стічними водами.
Раніше ж у школі виправляли "пожежні" недоліки - встановили пожежну сигналізацію та облаштували пожежну водойму.
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