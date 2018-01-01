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На Волині ремонтують школу, яку відкрили 1,5 роки тому

На Волині ремонтують школу, яку відкрили 1,5 роки тому
У селі Білин Ковельського району у школі, яку відкрили 1,5 роки тому, роблять ремонт.

Нове приміщення здали в експлуатацію наприкінці 2016 року, - пише Про Ковель.

Власне, наразі триває активна робота над гідроізоляцією підвалу закладу, позаяк раніше там було підтоплення підвального приміщення підземними та стічними водами.

Раніше ж у школі виправляли "пожежні" недоліки - встановили пожежну сигналізацію та облаштували пожежну водойму.

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Теги: освіта, школа, ремонт
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