На Волині ремонтують школу, яку відкрили 1,5 роки тому





Нове приміщення здали в експлуатацію наприкінці 2016 року, - пише



Власне, наразі триває активна робота над гідроізоляцією підвалу закладу, позаяк раніше там було підтоплення підвального приміщення підземними та стічними водами.



Раніше ж у школі виправляли "пожежні" недоліки - встановили пожежну сигналізацію та облаштували пожежну водойму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Білин Ковельського району у школі, яку відкрили 1,5 роки тому, роблять ремонт.Нове приміщення здали в експлуатацію наприкінці 2016 року, - пише Про Ковель Власне, наразі триває активна робота над гідроізоляцією підвалу закладу, позаяк раніше там було підтоплення підвального приміщення підземними та стічними водами.Раніше ж у школі виправляли "пожежні" недоліки - встановили пожежну сигналізацію та облаштували пожежну водойму.

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