У Світязі втопився хлопець з Луцька
Сьогодні, 17:37
В озері Світязь втопився чоловік.
13 червня, трапилася трагедія на воді – в озері Світязь втопився 25-річний чоловік, житель Луцька, - пише rayon.in.ua.
Як повідомили у водолазно-рятувальному відділі смт. Шацьк, чоловік стрибнув з катамарана і почав тонути. Товариш кинувся його рятувати, проте спроба не дала результатів.
Трагедія трапилася недалеко від дитячого табору «Чайка». Глибина сягала не більше 2 метрів.
Причину нещасного випадку розслідують у поліції.
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13 червня, трапилася трагедія на воді – в озері Світязь втопився 25-річний чоловік, житель Луцька, - пише rayon.in.ua.
Як повідомили у водолазно-рятувальному відділі смт. Шацьк, чоловік стрибнув з катамарана і почав тонути. Товариш кинувся його рятувати, проте спроба не дала результатів.
Трагедія трапилася недалеко від дитячого табору «Чайка». Глибина сягала не більше 2 метрів.
Причину нещасного випадку розслідують у поліції.
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