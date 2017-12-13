У Світязі втопився хлопець з Луцька





13 червня, трапилася трагедія на воді – в озері Світязь втопився 25-річний чоловік, житель Луцька, - пише



Як повідомили у водолазно-рятувальному відділі смт. Шацьк, чоловік стрибнув з катамарана і почав тонути. Товариш кинувся його рятувати, проте спроба не дала результатів.



Трагедія трапилася недалеко від дитячого табору «Чайка». Глибина сягала не більше 2 метрів.



Причину нещасного випадку розслідують у поліції.

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