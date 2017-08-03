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Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО

Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Письменник з Івано-Франківська Остап Українець презентував у Луцьку відразу два романи.

12 червня до Луцька приїздив талановитий письменник та перекладач Остап Українець, - повідомили організатори.

Гість з Івано-Франківська представив свої два романи: «Малхут» та «Транс» в салоні «Артист».

Автор дебютував як письменник з романом «Малхут».

"Роман «Транс» – це історія про таємниче Паломництво: містами сучасної Європи та сторінками класичної літератури, письменник постійно ставить їх у ситуацію між вибором. Письменник звертається до середньовічної легенди про Філософський Камінь та алхімічних трактатів, які накладає на подорож багатогранним сьогоденням і через символіку яких досліджує автоеротизм та андрогінність свого героя", - повідомили організатори.

Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО

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Теги: література, Остап Українець, презентація, книги
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