Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО

Письменник з Івано-Франківськапрезентував у Луцьку відразу два романи.12 червня до Луцька приїздив талановитий письменник та перекладач Остап Українець, - повідомили організатори.Гість з Івано-Франківська представив свої два романи: «Малхут» та «Транс» в салоні «Артист».Автор дебютував як письменник з романом «Малхут»."Роман «Транс» – це історія про таємниче Паломництво: містами сучасної Європи та сторінками класичної літератури, письменник постійно ставить їх у ситуацію між вибором. Письменник звертається до середньовічної легенди про Філософський Камінь та алхімічних трактатів, які накладає на подорож багатогранним сьогоденням і через символіку яких досліджує автоеротизм та андрогінність свого героя", - повідомили організатори.