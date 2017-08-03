Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Сьогодні, 18:08
Письменник з Івано-Франківська Остап Українець презентував у Луцьку відразу два романи.
12 червня до Луцька приїздив талановитий письменник та перекладач Остап Українець, - повідомили організатори.
Гість з Івано-Франківська представив свої два романи: «Малхут» та «Транс» в салоні «Артист».
Автор дебютував як письменник з романом «Малхут».
"Роман «Транс» – це історія про таємниче Паломництво: містами сучасної Європи та сторінками класичної літератури, письменник постійно ставить їх у ситуацію між вибором. Письменник звертається до середньовічної легенди про Філософський Камінь та алхімічних трактатів, які накладає на подорож багатогранним сьогоденням і через символіку яких досліджує автоеротизм та андрогінність свого героя", - повідомили організатори.
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12 червня до Луцька приїздив талановитий письменник та перекладач Остап Українець, - повідомили організатори.
Гість з Івано-Франківська представив свої два романи: «Малхут» та «Транс» в салоні «Артист».
Автор дебютував як письменник з романом «Малхут».
"Роман «Транс» – це історія про таємниче Паломництво: містами сучасної Європи та сторінками класичної літератури, письменник постійно ставить їх у ситуацію між вибором. Письменник звертається до середньовічної легенди про Філософський Камінь та алхімічних трактатів, які накладає на подорож багатогранним сьогоденням і через символіку яких досліджує автоеротизм та андрогінність свого героя", - повідомили організатори.
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