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У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО

У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО
У селі Цміни Маневицього району викрили підпільний цех з обробки бурштину.

Правоохоронці провели санкціонований судом обшук в будинку мешканця села Цміни Маневицького району, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Під час обшуку виявили та вилучили понад 36 кілограмів бурштину та обладнання для його обробки.

На вилучене "сонячне каміння" наклали арешт.

Триває досудове розслідування.

У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО
У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО
У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО
У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО

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Теги: бурштин, прокуратура, кримінал
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