У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО
Сьогодні, 18:20
У селі Цміни Маневицього району викрили підпільний цех з обробки бурштину.
Правоохоронці провели санкціонований судом обшук в будинку мешканця села Цміни Маневицького району, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Під час обшуку виявили та вилучили понад 36 кілограмів бурштину та обладнання для його обробки.
На вилучене "сонячне каміння" наклали арешт.
Триває досудове розслідування.
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Правоохоронці провели санкціонований судом обшук в будинку мешканця села Цміни Маневицького району, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Під час обшуку виявили та вилучили понад 36 кілограмів бурштину та обладнання для його обробки.
На вилучене "сонячне каміння" наклали арешт.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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