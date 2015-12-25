У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО





Правоохоронці провели санкціонований судом обшук в будинку мешканця села Цміни Маневицького району, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



Під час обшуку виявили та вилучили понад 36 кілограмів бурштину та обладнання для його обробки.



На вилучене "сонячне каміння" наклали арешт.



Триває досудове розслідування.





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