Підозрюваного у вбивстві Литкіної залишили під вартою

Катерини Литкіної з Нововолинська. Обвинуваченого продовжили тримати під вартою.



13 червня колегія суддів своїм рішенням задовольнила клопотання прокурора Сергія Самчука щодо продовження підозрюваному у вбивстві неповнолітньої Литкіної Назару Статочнюку терміну перебування під вартою на 60 днів, - пише



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Судді призначили дату розгляду справи з викликом свідків, які досі не з’явилися на засідання – 1 серпня.



До Ковельського суду прибув також причетний до вбивства екстрадований зі Словенії Максим Терлецький, проте участі в розгляді справи не брав. Учасникам судового процесу не вдалося побачити хлопця, однак в залі суду був присутній один з його захисників.



Адвокати, очевидно, розраховували на те, що засідання відбудеться за присутності обох фігурантів справи.



Як повідомила суддя Ірина Логвинюк, зараз вирішується питання про об’єднання двох проваджень щодо обвинувачуваних у вбивстві Литкіної в одне.



Після судового засідання стало відомо, що 14-го червня у Ковелі розглядатимуть матеріали кримінального провадження за обвинуваченням Максима Терлецького у вбивстві Литкіної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному суді Волинської області розглянули справу щодо вбивства 16-річноїз Нововолинська. Обвинуваченого продовжили тримати під вартою.13 червня колегія суддів своїм рішенням задовольнила клопотання прокуроращодо продовження підозрюваному у вбивстві неповнолітньої Литкіноїтерміну перебування під вартою на 60 днів, - пише Буг Судді призначили дату розгляду справи з викликом свідків, які досі не з’явилися на засідання – 1 серпня.До Ковельського суду прибув також причетний до вбивства екстрадований зі Словенії, проте участі в розгляді справи не брав. Учасникам судового процесу не вдалося побачити хлопця, однак в залі суду був присутній один з його захисників.Адвокати, очевидно, розраховували на те, що засідання відбудеться за присутності обох фігурантів справи.Як повідомила суддя, зараз вирішується питання про об’єднання двох проваджень щодо обвинувачуваних у вбивстві Литкіної в одне.Після судового засідання стало відомо, що 14-го червня у Ковелі розглядатимуть матеріали кримінального провадження за обвинуваченняму вбивстві Литкіної.

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