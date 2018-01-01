Підозрюваного у вбивстві Литкіної залишили під вартою
Сьогодні, 19:46
У Ковельському міськрайонному суді Волинської області розглянули справу щодо вбивства 16-річної Катерини Литкіної з Нововолинська. Обвинуваченого продовжили тримати під вартою.
13 червня колегія суддів своїм рішенням задовольнила клопотання прокурора Сергія Самчука щодо продовження підозрюваному у вбивстві неповнолітньої Литкіної Назару Статочнюку терміну перебування під вартою на 60 днів, - пише Буг.
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Судді призначили дату розгляду справи з викликом свідків, які досі не з’явилися на засідання – 1 серпня.
До Ковельського суду прибув також причетний до вбивства екстрадований зі Словенії Максим Терлецький, проте участі в розгляді справи не брав. Учасникам судового процесу не вдалося побачити хлопця, однак в залі суду був присутній один з його захисників.
Адвокати, очевидно, розраховували на те, що засідання відбудеться за присутності обох фігурантів справи.
Як повідомила суддя Ірина Логвинюк, зараз вирішується питання про об’єднання двох проваджень щодо обвинувачуваних у вбивстві Литкіної в одне.
Після судового засідання стало відомо, що 14-го червня у Ковелі розглядатимуть матеріали кримінального провадження за обвинуваченням Максима Терлецького у вбивстві Литкіної.
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13 червня колегія суддів своїм рішенням задовольнила клопотання прокурора Сергія Самчука щодо продовження підозрюваному у вбивстві неповнолітньої Литкіної Назару Статочнюку терміну перебування під вартою на 60 днів, - пише Буг.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Другого підозрюваного у вбивстві Литкіної взяли під варту
Судді призначили дату розгляду справи з викликом свідків, які досі не з’явилися на засідання – 1 серпня.
До Ковельського суду прибув також причетний до вбивства екстрадований зі Словенії Максим Терлецький, проте участі в розгляді справи не брав. Учасникам судового процесу не вдалося побачити хлопця, однак в залі суду був присутній один з його захисників.
Адвокати, очевидно, розраховували на те, що засідання відбудеться за присутності обох фігурантів справи.
Як повідомила суддя Ірина Логвинюк, зараз вирішується питання про об’єднання двох проваджень щодо обвинувачуваних у вбивстві Литкіної в одне.
Після судового засідання стало відомо, що 14-го червня у Ковелі розглядатимуть матеріали кримінального провадження за обвинуваченням Максима Терлецького у вбивстві Литкіної.
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