Фірма перероблятиме неякісно зроблений ремонт на Кравчука





Про це стало відомо 13 червня під час виїзного засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, - повідомляє



Члени комісії оглянули прибудинкову територію. Вони звернули увагу на те, що покриття – несуцільне, є ділянки, які візуально виділяються, з тріщинами та іншими дефектами.



«Трішки доробити – і була б фантастика», - зауважив Віктор Ящук.



«Тут і спеціалістом не треба бути, тут все видно і неозброєним оком», - додав Микола Яручик.



В будинку також облаштували канал для відтоку води таким чином, що вода не може вільно витікати.



«Є деякі недоробки, робили у минулому році, ми актували ці роботи, що не зроблено, і акт претензії висунули, роботи ці не оплачені», - прокоментував ситуацію директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.



Голова архітектурної комісії Андрій Козюра запропонував на наступне засідання запросити підрядника, який виконував ці роботи, щоб домовитись з ним за строк, якщо він готовий виконати роботи:



«Якщо ні, то треба приймати рішення якісь департаменту ЖКГ в частині виконання робіт по інших прибудинкових територіях як недобропорядного підрядника».



Крім того, Юрій Крась детальніше розкаже про технічну сторону проблему, після чого ухвалять остаточне рішення.



Оскільки зіпсована більша частина території, імовірно, доведеться асфальт зрізати фрезою і покласти по-новому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кравчука, 12 підрядник – ПП «Ространс» – неякісно зробив асфальтне покриття на прибудинковій території, через що доведеться деякі ділянки переробляти.Про це стало відомо 13 червня під час виїзного засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, - повідомляє Перший Члени комісії оглянули прибудинкову територію. Вони звернули увагу на те, що покриття – несуцільне, є ділянки, які візуально виділяються, з тріщинами та іншими дефектами.«Трішки доробити – і була б фантастика», - зауважив«Тут і спеціалістом не треба бути, тут все видно і неозброєним оком», - додавВ будинку також облаштували канал для відтоку води таким чином, що вода не може вільно витікати.«Є деякі недоробки, робили у минулому році, ми актували ці роботи, що не зроблено, і акт претензії висунули, роботи ці не оплачені», - прокоментував ситуацію директор департаменту ЖКГГолова архітектурної комісіїзапропонував на наступне засідання запросити підрядника, який виконував ці роботи, щоб домовитись з ним за строк, якщо він готовий виконати роботи:«Якщо ні, то треба приймати рішення якісь департаменту ЖКГ в частині виконання робіт по інших прибудинкових територіях як недобропорядного підрядника».Крім того, Юрій Крась детальніше розкаже про технічну сторону проблему, після чого ухвалять остаточне рішення.Оскільки зіпсована більша частина території, імовірно, доведеться асфальт зрізати фрезою і покласти по-новому.

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