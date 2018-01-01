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Раптовий розворот машини на Рівненській спричинив аварію

Раптовий розворот машини на Рівненській спричинив аварію
У Луцьку водій легковика вирішив розвернутись на 180 градусів на дорозі і влупився в іншу машину.

Автопригода трапилась 13 червня приблизно о 17:20, - пише інтернет видання Волинь24.

Автомобілі зіткнулися на вулиці Карпенка-Карого біля повороту на вулицю Зв’язківців. Автомобілі Skoda та Renault рухались в бік вулиці Рівненської.

Раптом водій Renault вирішив розвернутися на 180 градусів. В результаті – стукнув Skoda лівим крилом.

У Renault – пошкоджене колесо і крило. У Skoda – погнутий правий бік попереду.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

До слова, обидва водії - тверезі.


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Теги: ДТП, Луцьк
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