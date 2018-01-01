Раптовий розворот машини на Рівненській спричинив аварію
Сьогодні, 21:32
У Луцьку водій легковика вирішив розвернутись на 180 градусів на дорозі і влупився в іншу машину.
Автопригода трапилась 13 червня приблизно о 17:20, - пише інтернет видання Волинь24.
Автомобілі зіткнулися на вулиці Карпенка-Карого біля повороту на вулицю Зв’язківців. Автомобілі Skoda та Renault рухались в бік вулиці Рівненської.
Раптом водій Renault вирішив розвернутися на 180 градусів. В результаті – стукнув Skoda лівим крилом.
У Renault – пошкоджене колесо і крило. У Skoda – погнутий правий бік попереду.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
До слова, обидва водії - тверезі.
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Автопригода трапилась 13 червня приблизно о 17:20, - пише інтернет видання Волинь24.
Автомобілі зіткнулися на вулиці Карпенка-Карого біля повороту на вулицю Зв’язківців. Автомобілі Skoda та Renault рухались в бік вулиці Рівненської.
Раптом водій Renault вирішив розвернутися на 180 градусів. В результаті – стукнув Skoda лівим крилом.
У Renault – пошкоджене колесо і крило. У Skoda – погнутий правий бік попереду.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
До слова, обидва водії - тверезі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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