Волинян до армії агітував зведений оркестр військових частин





Концерт відбувся на площі Незалежності 13 червня, - пише



Оркестр силових структур виступав у складі: військового оркестру в/ч 9971 ДПСУ (Державна прикордонна служба України) з Луцька, військового оркестру в/ч 1141 НГУ (Національна гвардія України), військового оркестру 14-ї окремої механізованої бригади з Володимира-Волинського.



Разом із майстрами духової музики для рожищан співали солістка РД «Просвіта» Надія Козій та заслужений артист України Адам Горбатюк.



Чимало рожищан прийшло послухати музикантів. Різноманітний репертуар пісень та маршів, які виконали військовий оркестр не залишили байдужими мешканців міста, і вони щедро нагороджували виступаючих оплесками та вигуками «браво».



Виступ зведеного оркестру супроводжувався проведенням представниками райвійськкомату агітаційних заходів серед молоді міста по добору на військову службу за контрактом та резерву до лав Національної гвардії України.



На звершення концерту ведуча заходу подякувала рожищанам за гостинність та висловила вдячність солістці РД «Просвіта» Надії Козій за активну участь у благодійних концертах задля підтримки військових.



У знак вдячності за гарний концерт, місцевий художник, керівник зразкової студії «Етюд» КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості» Віталій Шевченко вручив артистам сувеніри у вигляді прапора України, виготовлені вихованцями студії.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Задля популяризації військової служби у Рожищі відбувся концерт зведеного військового оркестру силових структур.Концерт відбувся на площі Незалежності 13 червня, - пише Район. Рожище Оркестр силових структур виступав у складі: військового оркестру в/ч 9971 ДПСУ (Державна прикордонна служба України) з Луцька, військового оркестру в/ч 1141 НГУ (Національна гвардія України), військового оркестру 14-ї окремої механізованої бригади з Володимира-Волинського.Разом із майстрами духової музики для рожищан співали солістка РД «Просвіта»та заслужений артист УкраїниЧимало рожищан прийшло послухати музикантів. Різноманітний репертуар пісень та маршів, які виконали військовий оркестр не залишили байдужими мешканців міста, і вони щедро нагороджували виступаючих оплесками та вигуками «браво».Виступ зведеного оркестру супроводжувався проведенням представниками райвійськкомату агітаційних заходів серед молоді міста по добору на військову службу за контрактом та резерву до лав Національної гвардії України.На звершення концерту ведуча заходу подякувала рожищанам за гостинність та висловила вдячність солістці РД «Просвіта» Надії Козій за активну участь у благодійних концертах задля підтримки військових.У знак вдячності за гарний концерт, місцевий художник, керівник зразкової студії «Етюд» КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості»вручив артистам сувеніри у вигляді прапора України, виготовлені вихованцями студії.

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