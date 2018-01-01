Дашок над під’їздом може впасти на голови, - мешканці багатоповерхівки





Про це стало відомо під час виїзного засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, - пише



У той час, коли члени комісії оглядали стан прибудинкової території між будинками Кравчука, 10 та 12, лучанка Іванна Мацьків звернулась ще з однією проблемою.



«Наш козирьок падає в цьому будинку. «М. Ж. К.» нічого не робить. Він вже скоро дітям впаде на голову. Там взагалі жах робиться. Він вже відшаровується. Він сиплеться, коли дощ іде. По ньому тече вода і він падає. Скільки ми вже разів просили зробити щось, ми переживаємо за своїх дітей, тому що у нас багато маленьких діток. Нам щось підмажуть, підлатають, але це ж не діло», - розповідає жінка.



Каже, що телефонувала особисту керівнику товариства, але той запевняє, що стан даху неаварійний.



За її словами, неподалік зводять бібліотеку, будівельники, які там працюють, порадили жителям негайно щось робити, мовляв, з дня на день покриття може впасти.



Жителі будинку показали також тріщини на стінах під’їзду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі будинку на вулиці Кравчука, 10 у Луцьку нарікають, що навіс над під’їздом загрожує життю їхніх дітей.Про це стало відомо під час виїзного засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, - пише Перший У той час, коли члени комісії оглядали стан прибудинкової території між будинками Кравчука, 10 та 12, лучанказвернулась ще з однією проблемою.«Наш козирьок падає в цьому будинку. «М. Ж. К.» нічого не робить. Він вже скоро дітям впаде на голову. Там взагалі жах робиться. Він вже відшаровується. Він сиплеться, коли дощ іде. По ньому тече вода і він падає. Скільки ми вже разів просили зробити щось, ми переживаємо за своїх дітей, тому що у нас багато маленьких діток. Нам щось підмажуть, підлатають, але це ж не діло», - розповідає жінка.Каже, що телефонувала особисту керівнику товариства, але той запевняє, що стан даху неаварійний.За її словами, неподалік зводять бібліотеку, будівельники, які там працюють, порадили жителям негайно щось робити, мовляв, з дня на день покриття може впасти.Жителі будинку показали також тріщини на стінах під’їзду.

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