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14 червня на Волині: гортаючи календар

14 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження журналістка, громадська діячка Марія Доманська (на фото).

Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Денис, Харитон, Валеріан.

Щиро зичимо усім міцного здоров'я, любові й достатку.

14 червня 1724 року костел Петра і Павла, що у Луцьку, зазнав великої пожежі. Упродовж наступних років, аж до 1730-го, велася докорінна відбудова за участю архітектора-єзуїта Павла Гіжицького.

Після цього храм набув зовсім іншого вигляду. Щоб зберегти ослаблені пожежею стіни, її оббудували галереями і нартексом із музичними хорами; встановили дві зовнішні вежі.

14 червня 1931-го – день смерті видатного українського політичного діяча, історика, філософа, публіциста В’ячеслава Липинського, який родом із волинського села Затурці, що у Локачинському районі.

У цей день 2002 року вночі з луцького Свято-Троїцького собору була викрадена ікона Іверської Божої Матері ХІХ століття.

Всесвітній день донора крові — досить нове свято, яке відзначає багато країн. Воно було засновано під егідою ООН в травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Наразі його святкують 14 червня. Саме цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини.


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Теги: календар ВолиньPost, історія
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