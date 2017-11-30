Як у Європі: волинська лікарня отримала сучасне обладнання





Про це йдеться в матеріалі Маї Голуб на шпальтах



Закуплене до обласної лікарні обладнання буде надане в рамках реалізації субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».



За словами головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Івана Сидора, нове обладнання від Світового банку дасть поштовх до запровадження понад 30 нових методик лікування серцевих патологій.



«У нас – кардіохірургія із зупинкою серця. Торік ми провели приблизно 200 операцій. Зробили б і значно більше, якби мали на це фінансування. І ці додаткові оперативні втручання вже найближчим часом стануть можливими завдяки обладнанню від Світового банку. Ми вже готуємо спеціалістів, які будуть готовими працювати з новим оснащенням від Світового банку – ангіографом, ехокардіографією 3D класу, апаратом штучного кровообігу АШК. Наразі ми готуємось розширити спектр оперативних втручань на відкритому серці», – зазначив він.



Обладнання лікарні новим медичним устаткуванням значно спростить та підвищить якість роботи лікарів та здешевить лікування пацієнтів.



«Разом із обладнанням ми отримаємо багато клапанів серця, стентів, оксигенаторів (штучних легень під час операції). Це величезна допомога, адже вартість одного оксигенатора – 16 тисяч гривень, а штучного клапана серця – орієнтовно 35 тисяч гривень. Крім того, ми й самі готуємо за кордоном понад 40 спеціалістів щорічно», – зазначив Іван Сидор.



У лікарні невдовзі очікують надходження апарату штучного кровообігу, наркозно-дихальний апарат, монітори для інвазивного виміру АТ, дефібрилятори із внутрішніми ложками, апарат ехокардіоскопії, апарат штучної вентиляції легень, приліжкові кардіомонітори, дозатори лікарських речовин.



«Якби не було проекту Світового банку, то за 10-15 років ми б не змогли придбати цього всього обладнання, бо треба дуже великий бюджет. Здоров’я – це найдорожче, що є в людини. Що таке в працездатному віці померти? А ми хворому проведемо операцію і він продовжує бути працездатною людиною, зможе далі жити», – сказав Іван Сидор.



За словами завідувача відділення інтервенційної радіології з рентген-хірургічним блоком №2 обласної клінічної лікарні Юрія Легкодуха, невдовзі хворих будуть обстежувати на надсучасному ангіографі фірми «Phillips», закупленому в рамках субпроекту Світового банку .



«П’ять років назад був придбаний ангіографічний апарат фірми Toshiba (цей апарат закуповували не в рамках проекту Світового банку – авт.), але на сьогодні завантаженість апарату дуже висока. Тобто, у нас оперативні втручання проводяться з 9 години ранку до 9 години вечора безперервно. Робочий день із ангіографом розписаний повністю допізна. Тому виникла досить нагальна потреба в ще одній ангіографічній системі», – зазначив він.



Завідувач відділення електрофізіологічних досліджень серця Волинської обласної клінічної лікарні Ігор Біскуб зауважив, що обладнання, доставлене у його відділення, будуть використовувати для проведення високотехнологічних сучасних операцій у пацієнтів із порушенням ритму серця.



«Обстеження і лікування ми проводили й раніше, але в нас була інстальована апаратура кінця 90-х років. Із часом обладнання вийшло з ладу. Завдяки субпроекту Світового банку ми фактично отримали обладнання сучасного світового рівня. Для пацієнтів це можливість отримати оперативні втручання, які вони не могли отримати в регіоні останні 10 років. Вони були змушені їхати в Київ, Одесу, Дніпро або навіть за кордон», – зазначив він.



Лікар Волинської обласної лікарні Тетяна Галей у день може виміряти артеріальний тиск 10 пацієнтам новими добовими холтерами, закупленими завдяки субпроекту Світового банку.



«Пристрій реєструє артеріальний тиск впродовж доби, але не лише фіксує, а й дає відповідний медичний висновок. Зокрема, прилад реєструє тиск у нічний час та фіксує темпи його підвищення. Це важливо знати для наших лікарів, бо в цей час найчастіше трапляються ускладнення. На основі нашого висновку по холтерівському моніторуванню можна запобігти коливанням тиску», – зазначила Тетяна Гелей.



Кожен набір добового холтеру має три манжети – велику манжету, середню та дитячу. Апарат підходить для людей різної тілобудови. До манжети кріпиться невеликий пристрій, що й вимірює тиск впродовж доби.



Також у лікарні очікують отримати додатковий холтер по електрокардіограмі.



Завідувач відділення кардіохірургії Волинської обласної клінічної лікарні Володимир Пецентій провів невелику екскурсію у операційній, де вже використовують обладнання, закуплене в рамках проекту Світового банку.



У Волинській обласній лікарні обладнана нова операційна кімната. Там встановлені суперсучасний операційний стіл та освітлювальна техніка. До приміщення не допускаються відвідувачі без медичних халатів, шапочок та бахіл на взуття.



«Таким новим операційним столом, що нам встановили, користуються в кращих клініках Європи та Америки. Також є нові дві операційні лампи. Вони невеликі по об’єму, мобільні і не гріються. Таке якісне освітлення дає змогу краще візуалізувати деталі операцій», – зазначив він.



Нагадаємо, що у квітні 2018 року Громадська організація «Київський економічний інститут» (Київська школа економіки) та управління охорони здоров’я Волинської ОДА підписали меморандум про співпрацю заради реалізації успішної реалізації проекту Світового банку в області.







Довідково:



У Волинській області триває реалізація субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Журналістка Мая Голуб спільно з Київською школою економіки здійснюють моніторинг виконання субпроекту на Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У найближчому майбутньому у Волинській обласній лікарні пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями надаватимуть медичну допомогу на якісно новому європейському рівні. Нове обладнання допоможе здійснювати операції на серці з менших розрізів.Про це йдеться в матеріаліна шпальтах Громадське. Волинь Закуплене до обласної лікарні обладнання буде надане в рамках реалізації субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».За словами головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні, нове обладнання від Світового банку дасть поштовх до запровадження понад 30 нових методик лікування серцевих патологій.«У нас – кардіохірургія із зупинкою серця. Торік ми провели приблизно 200 операцій. Зробили б і значно більше, якби мали на це фінансування. І ці додаткові оперативні втручання вже найближчим часом стануть можливими завдяки обладнанню від Світового банку. Ми вже готуємо спеціалістів, які будуть готовими працювати з новим оснащенням від Світового банку – ангіографом, ехокардіографією 3D класу, апаратом штучного кровообігу АШК. Наразі ми готуємось розширити спектр оперативних втручань на відкритому серці», – зазначив він.Обладнання лікарні новим медичним устаткуванням значно спростить та підвищить якість роботи лікарів та здешевить лікування пацієнтів.«Разом із обладнанням ми отримаємо багато клапанів серця, стентів, оксигенаторів (штучних легень під час операції). Це величезна допомога, адже вартість одного оксигенатора – 16 тисяч гривень, а штучного клапана серця – орієнтовно 35 тисяч гривень. Крім того, ми й самі готуємо за кордоном понад 40 спеціалістів щорічно», – зазначив Іван Сидор.У лікарні невдовзі очікують надходження апарату штучного кровообігу, наркозно-дихальний апарат, монітори для інвазивного виміру АТ, дефібрилятори із внутрішніми ложками, апарат ехокардіоскопії, апарат штучної вентиляції легень, приліжкові кардіомонітори, дозатори лікарських речовин.«Якби не було проекту Світового банку, то за 10-15 років ми б не змогли придбати цього всього обладнання, бо треба дуже великий бюджет. Здоров’я – це найдорожче, що є в людини. Що таке в працездатному віці померти? А ми хворому проведемо операцію і він продовжує бути працездатною людиною, зможе далі жити», – сказав Іван Сидор.За словами завідувача відділення інтервенційної радіології з рентген-хірургічним блоком №2 обласної клінічної лікарні, невдовзі хворих будуть обстежувати на надсучасному ангіографі фірми «Phillips», закупленому в рамках субпроекту Світового банку .«П’ять років назад був придбаний ангіографічний апарат фірми Toshiba (цей апарат закуповували не в рамках проекту Світового банку – авт.), але на сьогодні завантаженість апарату дуже висока. Тобто, у нас оперативні втручання проводяться з 9 години ранку до 9 години вечора безперервно. Робочий день із ангіографом розписаний повністю допізна. Тому виникла досить нагальна потреба в ще одній ангіографічній системі», – зазначив він.Завідувач відділення електрофізіологічних досліджень серця Волинської обласної клінічної лікарнізауважив, що обладнання, доставлене у його відділення, будуть використовувати для проведення високотехнологічних сучасних операцій у пацієнтів із порушенням ритму серця.«Обстеження і лікування ми проводили й раніше, але в нас була інстальована апаратура кінця 90-х років. Із часом обладнання вийшло з ладу. Завдяки субпроекту Світового банку ми фактично отримали обладнання сучасного світового рівня. Для пацієнтів це можливість отримати оперативні втручання, які вони не могли отримати в регіоні останні 10 років. Вони були змушені їхати в Київ, Одесу, Дніпро або навіть за кордон», – зазначив він.Лікар Волинської обласної лікарніу день може виміряти артеріальний тиск 10 пацієнтам новими добовими холтерами, закупленими завдяки субпроекту Світового банку.«Пристрій реєструє артеріальний тиск впродовж доби, але не лише фіксує, а й дає відповідний медичний висновок. Зокрема, прилад реєструє тиск у нічний час та фіксує темпи його підвищення. Це важливо знати для наших лікарів, бо в цей час найчастіше трапляються ускладнення. На основі нашого висновку по холтерівському моніторуванню можна запобігти коливанням тиску», – зазначила Тетяна Гелей.Кожен набір добового холтеру має три манжети – велику манжету, середню та дитячу. Апарат підходить для людей різної тілобудови. До манжети кріпиться невеликий пристрій, що й вимірює тиск впродовж доби.Також у лікарні очікують отримати додатковий холтер по електрокардіограмі.Завідувач відділення кардіохірургії Волинської обласної клінічної лікарніпровів невелику екскурсію у операційній, де вже використовують обладнання, закуплене в рамках проекту Світового банку.У Волинській обласній лікарні обладнана нова операційна кімната. Там встановлені суперсучасний операційний стіл та освітлювальна техніка. До приміщення не допускаються відвідувачі без медичних халатів, шапочок та бахіл на взуття.«Таким новим операційним столом, що нам встановили, користуються в кращих клініках Європи та Америки. Також є нові дві операційні лампи. Вони невеликі по об’єму, мобільні і не гріються. Таке якісне освітлення дає змогу краще візуалізувати деталі операцій», – зазначив він.Нагадаємо, що у квітні 2018 року Громадська організація «Київський економічний інститут» (Київська школа економіки) та управління охорони здоров’я Волинської ОДА підписали меморандум про співпрацю заради реалізації успішної реалізації проекту Світового банку в області.У Волинській області триває реалізація субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Журналістка Мая Голуб спільно з Київською школою економіки здійснюють моніторинг виконання субпроекту на Волині.

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