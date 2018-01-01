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Волинським пасічникам почали віддавати гроші за отруєних бджіл

Волинським пасічникам почали віддавати гроші за отруєних бджіл
Частина пасічників із Турійського району вже отримала компенсації за отруєних бджіл.

Про це повідомляє 12 канал.

За інформацією ОДА, фермерське господарство ТОВ імені Лесі Українки виплатило компенсацію, яку встановила робоча група. Втім, із сімнадцяти бджолярів, у яких постраждали пасіки, є четверо, хто відмовився отримувати гроші.

Пасічники кажуть: це тому, що фермер запропонував їм меншу суму, за ту, яку встановила комісія. Тож ці четверто бджолярів планують йти до суду. Кажуть, що вже шукають собі адвокатів.

Масова загибель бджіл на пасіках Турійського та частково Ковельського районів сталась наприкінці травня. Працівники місцевого фермерського господарства обробили ріпакові поля інсектицидом вдень у розпал медозбору, через що комахи загинули.

Згідно із законом про бджолярство, аграрії повинні були за три доби попередити місцевих пасічників про це, аби ті змогли закрити вулики та вберегти комах від отруєння. Члени робочої групи встановили, що у кожному вулику загинуло від 10% до 25% від загальної кількості бджіл.



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Теги: бджоли, Волинь, гроші
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