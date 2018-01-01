Скрипалькам на Лесі Українки турист акомпанував на незвичному інструменті
Сьогодні, 02:00
На пішохідній вулиці Лесі Українки у Луцьку дві скрипальки грають музичні хіти. Дівчата розповідають: грають разом на вулиці уже не вперше. Глядачів і слухачів не бракує, тому ці виступи додають досвіду.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Олександра та Анастасія – студентки місцевого коледжу. Обоє розповідають, що гру на скрипці почали опановувати ще в дитинстві.
Олександра Король розповіла: «Я люблю музику. Цікаво грати, експериментувати, створювати щось нове»
Анастасія Пономарьова додала: «Я думаю, що музика вже стала головною частиною мого життя. Тому планую і далі займатися музикою, шукати себе в цьому напрямку»
Анастасія розповідає, що грає з подругою на вулиці вже не вперше. Глядачів і слухачів не бракує, тому ці виступи додають досвіду.
«Першою причиною було те, щоб подарувати людям задоволення від мистецтва, показати і привчити до різних напрямків музики. А для себе – це навчитися сценічної витримки. Ми часто з Олександрою граємо на різних акустичних вечорах, концертах. І зрідка, можливо, раз на місяць, виходим на вулицю Лесі Українки», - каже дівчина.
Нині дівчата мали змогу поімпровізувати із туристом із Одеси, який грає на хендпані – професійному інструменті.
Турист із Одеси Ян зазначив: «Ми – незнайомі. Ми просто сіли і почали грати, тому що в серці щось є. і люди модуть різними способами це проявляти. Хтось пише, хтось розмовляє, а хтось грає музику. Так можна відчути людину, яка стоїть поруч, про яку ти нічого не знаєш».
Довідково:
Хендпан, хендпен (англ. «Handpan») - перкусійний музичний інструмент, що відноситься до класу ідіофонів.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Олександра та Анастасія – студентки місцевого коледжу. Обоє розповідають, що гру на скрипці почали опановувати ще в дитинстві.
Олександра Король розповіла: «Я люблю музику. Цікаво грати, експериментувати, створювати щось нове»
Анастасія Пономарьова додала: «Я думаю, що музика вже стала головною частиною мого життя. Тому планую і далі займатися музикою, шукати себе в цьому напрямку»
Анастасія розповідає, що грає з подругою на вулиці вже не вперше. Глядачів і слухачів не бракує, тому ці виступи додають досвіду.
«Першою причиною було те, щоб подарувати людям задоволення від мистецтва, показати і привчити до різних напрямків музики. А для себе – це навчитися сценічної витримки. Ми часто з Олександрою граємо на різних акустичних вечорах, концертах. І зрідка, можливо, раз на місяць, виходим на вулицю Лесі Українки», - каже дівчина.
Нині дівчата мали змогу поімпровізувати із туристом із Одеси, який грає на хендпані – професійному інструменті.
Турист із Одеси Ян зазначив: «Ми – незнайомі. Ми просто сіли і почали грати, тому що в серці щось є. і люди модуть різними способами це проявляти. Хтось пише, хтось розмовляє, а хтось грає музику. Так можна відчути людину, яка стоїть поруч, про яку ти нічого не знаєш».
Довідково:
Хендпан, хендпен (англ. «Handpan») - перкусійний музичний інструмент, що відноситься до класу ідіофонів.
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