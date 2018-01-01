Скрипалькам на Лесі Українки турист акомпанував на незвичному інструменті

грають музичні хіти. Дівчата розповідають: грають разом на вулиці уже не вперше. Глядачів і слухачів не бракує, тому ці виступи додають досвіду.



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Олександра та Анастасія – студентки місцевого коледжу. Обоє розповідають, що гру на скрипці почали опановувати ще в дитинстві.



Олександра Король розповіла: «Я люблю музику. Цікаво грати, експериментувати, створювати щось нове»



Анастасія Пономарьова додала: «Я думаю, що музика вже стала головною частиною мого життя. Тому планую і далі займатися музикою, шукати себе в цьому напрямку»



Анастасія розповідає, що грає з подругою на вулиці вже не вперше. Глядачів і слухачів не бракує, тому ці виступи додають досвіду.



«Першою причиною було те, щоб подарувати людям задоволення від мистецтва, показати і привчити до різних напрямків музики. А для себе – це навчитися сценічної витримки. Ми часто з Олександрою граємо на різних акустичних вечорах, концертах. І зрідка, можливо, раз на місяць, виходим на вулицю Лесі Українки», - каже дівчина.



Нині дівчата мали змогу поімпровізувати із туристом із Одеси, який грає на хендпані – професійному інструменті.



Турист із Одеси Ян зазначив: «Ми – незнайомі. Ми просто сіли і почали грати, тому що в серці щось є. і люди модуть різними способами це проявляти. Хтось пише, хтось розмовляє, а хтось грає музику. Так можна відчути людину, яка стоїть поруч, про яку ти нічого не знаєш».



Довідково:



Хендпан, хендпен (англ. «Handpan») - перкусійний музичний інструмент, що відноситься до класу ідіофонів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пішохідній вулиці Лесі Українки у Луцьку дві скрипальки. Дівчата розповідають: грають разом на вулиці уже не вперше. Глядачів і слухачів не бракує, тому ці виступи додають досвіду.Про це повідомляє ВРД НСТУ Олександра та Анастасія – студентки місцевого коледжу. Обоє розповідають, що гру на скрипці почали опановувати ще в дитинстві.розповіла: «Я люблю музику. Цікаво грати, експериментувати, створювати щось нове»додала: «Я думаю, що музика вже стала головною частиною мого життя. Тому планую і далі займатися музикою, шукати себе в цьому напрямку»Анастасія розповідає, що грає з подругою на вулиці вже не вперше. Глядачів і слухачів не бракує, тому ці виступи додають досвіду.«Першою причиною було те, щоб подарувати людям задоволення від мистецтва, показати і привчити до різних напрямків музики. А для себе – це навчитися сценічної витримки. Ми часто з Олександрою граємо на різних акустичних вечорах, концертах. І зрідка, можливо, раз на місяць, виходим на вулицю Лесі Українки», - каже дівчина.Нині дівчата мали змогу поімпровізувати із туристом із Одеси, який грає на хендпані – професійному інструменті.Турист із Одесизазначив: «Ми – незнайомі. Ми просто сіли і почали грати, тому що в серці щось є. і люди модуть різними способами це проявляти. Хтось пише, хтось розмовляє, а хтось грає музику. Так можна відчути людину, яка стоїть поруч, про яку ти нічого не знаєш».Хендпан, хендпен (англ. «Handpan») - перкусійний музичний інструмент, що відноситься до класу ідіофонів.

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