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Небезпека квасу на розлив: на що звертати увагу при покупці

Небезпека квасу на розлив: на що звертати увагу при покупці
Квас на розлив може бути дуже небезпечним для здоров’я. Журналісти з’ясували, на що потрібно звернути увагу при покупці та чи варто взагалі вживати цей продукт.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Перше, на що потрібно звернути увагу – це продавець. Якщо людина без кваліфікації та документів, то в разі отруєння ніхто не допоможе.

Варто звернути увагу і на розташування бочки, вона не повинна стояти під пекучим сонцем просто неба. Якщо бочка перегріється, у квасі може бути перевищена норма спирту.

«Так має виглядати правильне маркування: ти можеш почитати дату виробництва, номер партії, не допускається прямих сонячних промінів, поява осаду. Ти можеш знайти адресу виробника і телефони гарячої лінії», – розповідає експерт Максим Несміянов.



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Теги: квас, здоров'я
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