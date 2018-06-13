Небезпека квасу на розлив: на що звертати увагу при покупці





Про це повідомляють



Перше, на що потрібно звернути увагу – це продавець. Якщо людина без кваліфікації та документів, то в разі отруєння ніхто не допоможе.



Варто звернути увагу і на розташування бочки, вона не повинна стояти під пекучим сонцем просто неба. Якщо бочка перегріється, у квасі може бути перевищена норма спирту.



«Так має виглядати правильне маркування: ти можеш почитати дату виробництва, номер партії, не допускається прямих сонячних промінів, поява осаду. Ти можеш знайти адресу виробника і телефони гарячої лінії», – розповідає експерт Максим Несміянов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Квас на розлив може бути дуже небезпечним для здоров’я. Журналісти з’ясували, на що потрібно звернути увагу при покупці та чи варто взагалі вживати цей продукт.Про це повідомляють Факти ICTV Перше, на що потрібно звернути увагу – це продавець. Якщо людина без кваліфікації та документів, то в разі отруєння ніхто не допоможе.Варто звернути увагу і на розташування бочки, вона не повинна стояти під пекучим сонцем просто неба. Якщо бочка перегріється, у квасі може бути перевищена норма спирту.«Так має виглядати правильне маркування: ти можеш почитати дату виробництва, номер партії, не допускається прямих сонячних промінів, поява осаду. Ти можеш знайти адресу виробника і телефони гарячої лінії», – розповідає експерт

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