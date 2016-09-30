Перелом черепа та рани обличчя: волинянин впав зі скутера





За попередніми даними, скутер був незареєстрований, - пише Волинь.



32-річного водія госпіталізували у реанімаційне відділення Горохівської Центральної районної лікарні.



У чоловіка - перелом черепа, рани обличчя та передпліччя.



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