Перелом черепа та рани обличчя: волинянин впав зі скутера
Сьогодні, 08:25
У Горохівському районі скутерист не вибрав безпечної швидкості руху та впав із транспортного засобу.
За попередніми даними, скутер був незареєстрований, - пише Волинь.
32-річного водія госпіталізували у реанімаційне відділення Горохівської Центральної районної лікарні.
У чоловіка - перелом черепа, рани обличчя та передпліччя.
Головне фото - ілюстративне
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За попередніми даними, скутер був незареєстрований, - пише Волинь.
32-річного водія госпіталізували у реанімаційне відділення Горохівської Центральної районної лікарні.
У чоловіка - перелом черепа, рани обличчя та передпліччя.
Головне фото - ілюстративне
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