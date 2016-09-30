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Перелом черепа та рани обличчя: волинянин впав зі скутера

Перелом черепа та рани обличчя: волинянин впав зі скутера
У Горохівському районі скутерист не вибрав безпечної швидкості руху та впав із транспортного засобу.

За попередніми даними, скутер був незареєстрований, - пише Волинь.

32-річного водія госпіталізували у реанімаційне відділення Горохівської Центральної районної лікарні.

У чоловіка - перелом черепа, рани обличчя та передпліччя.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: аварія, ДТП, скутер, водій, лікарня
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