У Ковелі – чемпіонат України з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 09:15
У Ковелі 14-17 червня відбудеться відкритий чемпіонат України з веслування на байдарках та каное.
Так, 14-16 червня змагання проходитимуть з 9.00 до 18.30, а 17 червня - з 9.00 до 14.00, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Урочисте відкриття чемпіонату - 15 червня о 13.00.
У змаганнях братимуть участь 699 веслувальників 2002-2003 та 2004-2005 років народження з різних регіонів України та Азербайджану.
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Так, 14-16 червня змагання проходитимуть з 9.00 до 18.30, а 17 червня - з 9.00 до 14.00, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Урочисте відкриття чемпіонату - 15 червня о 13.00.
У змаганнях братимуть участь 699 веслувальників 2002-2003 та 2004-2005 років народження з різних регіонів України та Азербайджану.
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