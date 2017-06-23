У Ковелі – чемпіонат України з веслування на байдарках і каное





Так, 14-16 червня змагання проходитимуть з 9.00 до 18.30, а 17 червня - з 9.00 до 14.00, - йдеться на сайті



Урочисте відкриття чемпіонату - 15 червня о 13.00.



У змаганнях братимуть участь 699 веслувальників 2002-2003 та 2004-2005 років народження з різних регіонів України та Азербайджану.











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