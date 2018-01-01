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У Києві під час пологів померла 35-річна жінка

У Києві під час пологів померла 35-річна жінка
У Києві в пологовому будинку на Червоному Хуторі померла 35-річна жінка.

Її дитину вдалося врятувати, - йдеться в сюжеті ТСН.

Молоде подружжя Діма і Оля були знайомі 20 років, три роки зустрічалися, а в лютому одружилися.  Діма розказує, що всі 9 місяців вагітність коханої минала без проблем, а пологовий обрали за місцем проживання.

Минулої п’ятниці вони вже там були, аналізи були в нормі, їх відпустили додому, а вже в суботу надвечір в Олі почалася кровотеча. Лікарі почали робити кесарів розтин, чоловіка вивели в коридор. "Нам пояснили, що могли підібрати трубки для наркозу, тому робили наркоз просто маскою, інший наркоз – через укол не могли робити. Дістали дитину, поклали мені на груди, вона там полежала півгодини. В якийсь момент почали всі бігати", - пригадує він.

Потім чоловіку сказали, що його дружина захлинулася блювотними масами.

"Мені пояснили, що маса потрапила в легені, соки шлункові все спалюють. Людину ми не повернемо, але щоби більше ніхто не втратив свого життя, свого щастя", - пояснив Дмитро.

За попереднім висновком розтину, померлій приписали ішемічну хворобу серця, але її старша сестра Олександра переконує, що в Олі не було проблем із серцем.

"Це все фігня, вибачте", - характеризує вона висновки медиків. Олю вона пригадує за день до смерті здоровою та щасливою, а винуватцями смерті породіллі вважає лікарів.

Медичні керівники пояснюють, що за життя пацієнтки боролися більше 15 фахівців, у кожному з котрих вони впевнені, як і в правильності рішення про кесарів розтин.

"Вони її оглянули і терміново по життєвим показникам прооперували. Всі документи на розгляді в судово-медичній експертизі, це незалежна експертиза", - пояснила заступник директора медзакладу Світлана Гончарук.


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Теги: смерть, пологи, Київ
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