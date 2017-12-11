Фотограф показав, яким був луцький РАЦС 33 роки тому
Сьогодні, 09:48
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлиною РАЦСу, яку він зробив у 1985 році.
Фото можна побачити на його сторінці у Facebook.
«Щодо архітектури і знищення РАЦСу. Погляньте, яка чудова будова у Луцьку була збудована у 80-х! Довкола Луцька ще й нема!)))» - пише митець.
«Архітектор Володимир Мороз. Хіба тут є що "поліпшувати"? Недаром будова належить до пам"яток архітектури місцевого значення.» - зазначає фотограф.
«Опам"ятайтесь, бо скоро від міста не лишиться нічого, окрім 10-ти поверхових потворних рябих коробок!» - застерігає Віктор Чухрай.
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Фото можна побачити на його сторінці у Facebook.
«Щодо архітектури і знищення РАЦСу. Погляньте, яка чудова будова у Луцьку була збудована у 80-х! Довкола Луцька ще й нема!)))» - пише митець.
«Архітектор Володимир Мороз. Хіба тут є що "поліпшувати"? Недаром будова належить до пам"яток архітектури місцевого значення.» - зазначає фотограф.
«Опам"ятайтесь, бо скоро від міста не лишиться нічого, окрім 10-ти поверхових потворних рябих коробок!» - застерігає Віктор Чухрай.
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