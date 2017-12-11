Фотограф показав, яким був луцький РАЦС 33 роки тому

Луцький фотографподілився світлиною РАЦСу, яку він зробив у 1985 році.Фото можна побачити на його сторінці у Facebook.«Щодо архітектури і знищення РАЦСу. Погляньте, яка чудова будова у Луцьку була збудована у 80-х! Довкола Луцька ще й нема!)))» - пише митець.«Архітектор Володимир Мороз. Хіба тут є що "поліпшувати"? Недаром будова належить до пам"яток архітектури місцевого значення.» - зазначає фотограф.«Опам"ятайтесь, бо скоро від міста не лишиться нічого, окрім 10-ти поверхових потворних рябих коробок!» - застерігає Віктор Чухрай.