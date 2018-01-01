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Поліція розшукує 52-річного волинянина

Поліція розшукує 52-річного волинянина
Правоохоронці розшукують мешканця Рожища, який вийшов із дому та не повернувся.

Про це повідомляє Район.Рожище.

Так, поліція розшукує 52-річного Сурмача Сергія Олексійович. Чоловік народився у 1965 році, мешкав у будинку №34 на вулиці Драгоманова в Рожищі.

3 травня 2018 року пішов у невідомому напрямку з дому та не повернувся. Місцеперебування його невідоме.

Зазначається, що громадянин може вести бродяжницький спосіб життя на території України.

При отриманні будь-якої інформації прохання негайно повідомти на адресу поліції: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: [email protected]; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.

Поліція розшукує 52-річного волинянина

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Теги: розшук, чоловік, Рожище
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