У Горохівському районі оголосили дні жалоби за загиблим волинянином

У Горохівському районі оголосили дні жалоби за загиблим ГероємПро це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.Нагадаємо, 12 червня, Микола Вільчинський загинув від кулі снайпера на Донбасі. Він проживав у селі Старики Горохівського району.У ньогоЗазначають, що дні з 14 по 16 червня оголосили днями жалоби.У ці дні на всій території району рекомендують приспустити Державний Прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, забезпечити внесення відповідних змін до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, графіків спортивних змагань.