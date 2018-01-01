У Горохівському районі оголосили дні жалоби за загиблим волинянином
Сьогодні, 10:13
У Горохівському районі оголосили дні жалоби за загиблим Героєм Миколою Вільчинським.
Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.
Нагадаємо, 12 червня, Микола Вільчинський загинув від кулі снайпера на Донбасі. Він проживав у селі Старики Горохівського району.
У нього залишилися маленька донька та дружина.
Зазначають, що дні з 14 по 16 червня оголосили днями жалоби.
У ці дні на всій території району рекомендують приспустити Державний Прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, забезпечити внесення відповідних змін до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, графіків спортивних змагань.
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Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.
Нагадаємо, 12 червня, Микола Вільчинський загинув від кулі снайпера на Донбасі. Він проживав у селі Старики Горохівського району.
У нього залишилися маленька донька та дружина.
Зазначають, що дні з 14 по 16 червня оголосили днями жалоби.
У ці дні на всій території району рекомендують приспустити Державний Прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, забезпечити внесення відповідних змін до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, графіків спортивних змагань.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина
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