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У Горохівському районі оголосили дні жалоби за загиблим волинянином

У Горохівському районі оголосили дні жалоби за загиблим волинянином
У Горохівському районі оголосили дні жалоби за загиблим Героєм Миколою Вільчинським.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.

Нагадаємо, 12 червня, Микола Вільчинський загинув від кулі снайпера на Донбасі. Він проживав у селі Старики Горохівського району.

У нього залишилися маленька донька та дружина.

Зазначають, що дні з 14 по 16 червня оголосили днями жалоби.

У ці дні на всій території району рекомендують приспустити Державний Прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, забезпечити внесення відповідних змін до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, графіків спортивних змагань.

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Теги: Микола Вільчинський, Донбас, смерть, жалоба, Горохівський район, Герой
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