Figli Migli запрошує в літній табір*

У літньому таборі Figli Migli — насичений цікавими заняттями і розвагами повноцінний відпочинок.Програма літнього табору дає можливість спробувати різноманітні напрямки, щоб дитина вибрала для себе нове улюблене хобі. Адже канікули — це час нових експериментів, пошуку свіжих вражень і відкриття в собі талантів.Всі заняття в таборі Figli Migli проходять в ігровій формі у вигляді тренінгів, ігор, майстер-класів.- боулінг без обмежень.- караоке.- катання на роликах, гіробордах, гіроскутерах.- перегляд в кінотеатрі мультфільмів.- дитячі атракціони.- лабіринт та батут.- харчуванняТабір працюватиме з червня по серпень для дітей від 7 років. Деталі за телефоном: 067 334 50 87.