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Figli Migli запрошує в літній табір*

Figli Migli запрошує в літній табір*
У літньому таборі Figli Migli — насичений цікавими заняттями і розвагами повноцінний відпочинок.

Програма літнього табору дає можливість спробувати різноманітні напрямки, щоб дитина вибрала для себе нове улюблене хобі. Адже канікули — це час нових експериментів, пошуку свіжих вражень і відкриття в собі талантів.

Всі заняття в таборі Figli Migli проходять в ігровій формі у вигляді тренінгів, ігор, майстер-класів.

- боулінг без обмежень.
- караоке.
- катання на роликах, гіробордах, гіроскутерах.
- перегляд в кінотеатрі мультфільмів.
- дитячі атракціони.
- лабіринт та батут.
- харчування

Табір працюватиме з червня по серпень для дітей від 7 років. Деталі за телефоном: 067 334 50 87.

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Теги: Figli Migli, відпочинок, табір, діти
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