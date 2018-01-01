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У Нововолинську чоловік побив та пограбував волинянина

У Нововолинську чоловік побив та пограбував волинянина
У Нововолинську на автозаправці місцевий мешканець пограбував волинянина. Сума завданих збитків становить чотири тисячі гривень.

Подія трапилася в ніч на 13 червня, - повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Поліцейські встановили, що 32-річний чоловік на автозаправній станції у Нововолинську наніс тілесні ушкодження 31-річному потерпілому та відкрито заволодів його мобільними телефоном та кредитною карткою.

Сума збитків становить 4 тис. грн.. Оперативники кредитну картку вилучили та повернуть законному власнику. Грабіжник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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Теги: грабіж, Нововолинськ, Волинь
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