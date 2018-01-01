У Нововолинську чоловік побив та пограбував волинянина

У Нововолинську на автозаправці місцевий мешканець пограбував волинянина. Сума завданих збитків становить чотири тисячі гривень.Подія трапилася в ніч на 13 червня, - повідомляють у прес-службі поліції Волині.Поліцейські встановили, що 32-річний чоловік на автозаправній станції у Нововолинську наніс тілесні ушкодження 31-річному потерпілому та відкрито заволодів його мобільними телефоном та кредитною карткою.Сума збитків становить 4 тис. грн.. Оперативники кредитну картку вилучили та повернуть законному власнику. Грабіжник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.