У пожежі на Волині ледь не згорів молодий чоловік

У Нововолинську горів одноповерховий багатоквартирний житловий будинок.Інцидент трапився на вулиці Олени Пчілки 13 червня о 15:46, - інформує ДСНС України у Волинській області.Рятувальники, які прибули на місце події з'ясували, що вогонь спалахнув в одній з житлових кімнат. Зачувши запах диму, мешканці вийшли на вулицю. За твердженням сусідів, у кімнаті, де вирувала пожежа, перебував 27-річний чоловік.Рятувальники вирушили в задимлене помешкання й уже за кілька хвилин виявили непритомного мешканця кімнати. У кімнаті тлів матрац, а вогонь уже перекинувся на хатні речі.Начальник варти Андрій Момот та командир відділення Антон Олексюк винесли 27-річного потерпілого й передали до рук медиків, які госпіталізували його до реанімаційного відділення місцевої лікарні. За кілька годин він прийшов до тями.Пожежа була ліквідована о 16:24. Вогнем знищено матрац, стілець, одяг, пошкоджено ліжко, облицювання стелі, речі домашнього вжитку.За попередніми даними, лихо трапилося через необережність під час куріння мешканця кімнати.