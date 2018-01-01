У пожежі на Волині ледь не згорів молодий чоловік
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У Нововолинську горів одноповерховий багатоквартирний житловий будинок.
Інцидент трапився на вулиці Олени Пчілки 13 червня о 15:46, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники, які прибули на місце події з'ясували, що вогонь спалахнув в одній з житлових кімнат. Зачувши запах диму, мешканці вийшли на вулицю. За твердженням сусідів, у кімнаті, де вирувала пожежа, перебував 27-річний чоловік.
Рятувальники вирушили в задимлене помешкання й уже за кілька хвилин виявили непритомного мешканця кімнати. У кімнаті тлів матрац, а вогонь уже перекинувся на хатні речі.
Начальник варти Андрій Момот та командир відділення Антон Олексюк винесли 27-річного потерпілого й передали до рук медиків, які госпіталізували його до реанімаційного відділення місцевої лікарні. За кілька годин він прийшов до тями.
Пожежа була ліквідована о 16:24. Вогнем знищено матрац, стілець, одяг, пошкоджено ліжко, облицювання стелі, речі домашнього вжитку.
За попередніми даними, лихо трапилося через необережність під час куріння мешканця кімнати.
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Інцидент трапився на вулиці Олени Пчілки 13 червня о 15:46, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники, які прибули на місце події з'ясували, що вогонь спалахнув в одній з житлових кімнат. Зачувши запах диму, мешканці вийшли на вулицю. За твердженням сусідів, у кімнаті, де вирувала пожежа, перебував 27-річний чоловік.
Рятувальники вирушили в задимлене помешкання й уже за кілька хвилин виявили непритомного мешканця кімнати. У кімнаті тлів матрац, а вогонь уже перекинувся на хатні речі.
Начальник варти Андрій Момот та командир відділення Антон Олексюк винесли 27-річного потерпілого й передали до рук медиків, які госпіталізували його до реанімаційного відділення місцевої лікарні. За кілька годин він прийшов до тями.
Пожежа була ліквідована о 16:24. Вогнем знищено матрац, стілець, одяг, пошкоджено ліжко, облицювання стелі, речі домашнього вжитку.
За попередніми даними, лихо трапилося через необережність під час куріння мешканця кімнати.
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