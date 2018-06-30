У «ПортCity» - «День шопоголіка»*
Сьогодні, 21:02
Лише один день - 30 червня - у ТРЦ ПортCity діятимуть знижки до 50%.
Також на «День шопоголіка» усіх відвідувачів очікує багато цікавих сюрпризів від ТРЦ:
- тематичні майстер-класи краси;
- розіграші призів та конкурси;
- показ мод;
- дитяча програма;
- креативна фотозона;
- музичний сюрприз.
У цей день ТРЦ ПортCity визначить головних «шопоголіків», котрим подарує цінні подарунки серед яких: цифрова та побутова техніка, грошові сертифікати та сертифікати на покупки.
З 13:00 до 18:00 щогодини відбуватимуться розіграші призів (1поверх ТРЦ).
Для участі у розіграші необхідно зробити покупку у ТРЦ Порт Сity 30 червня на суму від 100 грн. одним чеком, зареєструвати свою анкету 30.06.2018 до 17:50 та вкинути в скриньку (1 поверх ТРЦ), зберегти чек та бути присутнім на розіграшах призів!
Щогодини будуть розіграні по 5 цінних подарунків.
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Також на «День шопоголіка» усіх відвідувачів очікує багато цікавих сюрпризів від ТРЦ:
- тематичні майстер-класи краси;
- розіграші призів та конкурси;
- показ мод;
- дитяча програма;
- креативна фотозона;
- музичний сюрприз.
У цей день ТРЦ ПортCity визначить головних «шопоголіків», котрим подарує цінні подарунки серед яких: цифрова та побутова техніка, грошові сертифікати та сертифікати на покупки.
З 13:00 до 18:00 щогодини відбуватимуться розіграші призів (1поверх ТРЦ).
Для участі у розіграші необхідно зробити покупку у ТРЦ Порт Сity 30 червня на суму від 100 грн. одним чеком, зареєструвати свою анкету 30.06.2018 до 17:50 та вкинути в скриньку (1 поверх ТРЦ), зберегти чек та бути присутнім на розіграшах призів!
Щогодини будуть розіграні по 5 цінних подарунків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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