У «ПортCity» - «День шопоголіка»*

Лише один день - 30 червня - у ТРЦ ПортCity діятимуть знижки до 50%.Також на «День шопоголіка» усіх відвідувачів очікує багато цікавих сюрпризів від ТРЦ:- тематичні майстер-класи краси;- розіграші призів та конкурси;- показ мод;- дитяча програма;- креативна фотозона;- музичний сюрприз.У цей день ТРЦ ПортCity визначить головних «шопоголіків», котрим подарує цінні подарунки серед яких: цифрова та побутова техніка, грошові сертифікати та сертифікати на покупки.З 13:00 до 18:00 щогодини відбуватимуться розіграші призів (1поверх ТРЦ).Для участі у розіграші необхідно зробити покупку у ТРЦ Порт Сity 30 червня на суму від 100 грн. одним чеком, зареєструвати свою анкету 30.06.2018 до 17:50 та вкинути в скриньку (1 поверх ТРЦ), зберегти чек та бути присутнім на розіграшах призів!Щогодини будуть розіграні по 5 цінних подарунків.