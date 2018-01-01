У селищі на Волині вандали пошкодили тумби для квітів. ФОТО
Сьогодні, 11:10
У селищі Любешів невідомі пошкодили тумби для квітів, які нещодавно встановили.
Про це повідомили на сайті газети «Нове життя».
Зазначають, що ці тумби - нові. Перед тим вандали знищили такі ж тумби.
Їх встановили біля Любешівського НВК.
«Як це сталося – невідомо. Можливо, хтось випадково зачепив їх транспортним засобом, а можливо, - свідомо зробив це… » - пише видання.
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Про це повідомили на сайті газети «Нове життя».
Зазначають, що ці тумби - нові. Перед тим вандали знищили такі ж тумби.
Їх встановили біля Любешівського НВК.
«Як це сталося – невідомо. Можливо, хтось випадково зачепив їх транспортним засобом, а можливо, - свідомо зробив це… » - пише видання.
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