У селищі на Волині вандали пошкодили тумби для квітів. ФОТО





Про це повідомили на



Зазначають, що ці тумби - нові. Перед тим вандали знищили такі ж тумби.



Їх встановили біля Любешівського НВК.



«Як це сталося – невідомо. Можливо, хтось випадково зачепив їх транспортним засобом, а можливо, - свідомо зробив це… » - пише видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Любешів невідомі пошкодили тумби для квітів, які нещодавно встановили.Про це повідомили на сайті газети «Нове життя».Зазначають, що ці тумби - нові. Перед тим вандали знищили такі ж тумби.Їх встановили біля Любешівського НВК.«Як це сталося – невідомо. Можливо, хтось випадково зачепив їх транспортним засобом, а можливо, - свідомо зробив це… » - пише видання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію