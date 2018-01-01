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Розшукують волинянина, який 9 років тому поїхав на заробітки і не повернувся. ФОТО

Розшукують волинянина, який 9 років тому поїхав на заробітки і не повернувся. ФОТО
Луцькі правоохоронці розшукують Сьомаки Луцького району Ганя Анатолія Володимировича.

Про це опвдіомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Чоловік - 6 лютого 1972 року народження. Волинянин у 2009 році поїхав на заробітки в місто Запоріжжя та дотепер не повернувся.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклого чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, 24-89-87 або на лінію «102».
Розшукують волинянина, який 9 років тому поїхав на заробітки і не повернувся. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь
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