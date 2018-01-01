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У Цуманській пущі влаштують екотабір

У Цуманській пущі влаштують екотабір
На території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» 23-24 червня відбуватиметься дводенний екологічний табір «Історії предковічного лісу».

Про це йдеться на сторінці парку.

Місце проведення – урочище Брак, неподалік заплави річки Кормин та Чортового болота.

В програмі заходу будуть екоосвітні лекції та цікаві дискусії. Для того, щоб прийняти участь у заході, необхідно зареєструватись за посилання: https://goo.gl/forms/TWObjbbPPhKrDwO52


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Теги: Цуманська пуща, екотабір
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