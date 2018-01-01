У Луцьку посеред вулиці пограбували бабусю
Сьогодні, 11:19
У Луцьку пограбували пенсіонерку, яка йшла вулицею.
Це трапилося 13 червня, - пише Перший.
Пограбування трапилося в першій половині дня на вулиці Ковельській.
Невідомий чоловік витягнув з сумочки жінки гаманець з документами та грошима і втік з місця події. Зловмисник мав спільника, якому передав крадене.
Також відомо, що поліція затримала підозрюваного у крадіжці.
Очевидців крадіжки просять звертатися до поліції – телефонувати на номер 102.
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Це трапилося 13 червня, - пише Перший.
Пограбування трапилося в першій половині дня на вулиці Ковельській.
Невідомий чоловік витягнув з сумочки жінки гаманець з документами та грошима і втік з місця події. Зловмисник мав спільника, якому передав крадене.
Також відомо, що поліція затримала підозрюваного у крадіжці.
Очевидців крадіжки просять звертатися до поліції – телефонувати на номер 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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