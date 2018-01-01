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У Луцьку посеред вулиці пограбували бабусю

У Луцьку посеред вулиці пограбували бабусю
У Луцьку пограбували пенсіонерку, яка йшла вулицею.

Це трапилося 13 червня, - пише Перший.

Пограбування трапилося в першій половині дня на вулиці Ковельській.

Невідомий чоловік витягнув з сумочки жінки гаманець з документами та грошима і втік з місця події. Зловмисник мав спільника, якому передав крадене.

Також відомо, що поліція затримала підозрюваного у крадіжці.

Очевидців крадіжки просять звертатися до поліції – телефонувати на номер 102.

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Теги: пограбування, крадіжка, гроші, бабуся
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