Кольорові і щасливі: у центрі Луцька кидалися фарбою. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
У Луцьку пройшов яскравий холі-фест.
Молодь обсипала один одного спеціальною сухою фарбою холі, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Організатори розповіли, що такий формат вони запозичили у Індії.
Там такі забави - традиційні. Таких дійств у Луцьку вже пройшло декілька, цього разу його присвятили всім студентам і школярам, у яких закінчився навчальний рік.
Минулого року фестиваль фарб об'єднав близько 70-ти молодих людей. Цьогоріч долучилось менше.
Повторити таке дійство планують наприкінці червня, щоправда - тематика може дещо змінитися.
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Молодь обсипала один одного спеціальною сухою фарбою холі, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Організатори розповіли, що такий формат вони запозичили у Індії.
Там такі забави - традиційні. Таких дійств у Луцьку вже пройшло декілька, цього разу його присвятили всім студентам і школярам, у яких закінчився навчальний рік.
Минулого року фестиваль фарб об'єднав близько 70-ти молодих людей. Цьогоріч долучилось менше.
Повторити таке дійство планують наприкінці червня, щоправда - тематика може дещо змінитися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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