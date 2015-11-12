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Кольорові і щасливі: у центрі Луцька кидалися фарбою. ВІДЕО

Кольорові і щасливі: у центрі Луцька кидалися фарбою. ВІДЕО
У Луцьку пройшов яскравий холі-фест.

Молодь обсипала один одного спеціальною сухою фарбою холі, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Організатори розповіли, що такий формат вони запозичили у Індії.

Там такі забави - традиційні. Таких дійств у Луцьку вже пройшло декілька, цього разу його присвятили всім студентам і школярам, у яких закінчився навчальний рік.

Минулого року фестиваль фарб об'єднав близько 70-ти молодих людей. Цьогоріч долучилось менше.

Повторити таке дійство планують наприкінці червня, щоправда - тематика може дещо змінитися.


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Теги: молодь, фестиваль
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