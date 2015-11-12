Кольорові і щасливі: у центрі Луцька кидалися фарбою. ВІДЕО





Молодь обсипала один одного спеціальною сухою фарбою холі, - йдеться у сюжеті



Організатори розповіли, що такий формат вони запозичили у Індії.



Там такі забави - традиційні. Таких дійств у Луцьку вже пройшло декілька, цього разу його присвятили всім студентам і школярам, у яких закінчився навчальний рік.



Минулого року фестиваль фарб об'єднав близько 70-ти молодих людей. Цьогоріч долучилось менше.



Повторити таке дійство планують наприкінці червня, щоправда - тематика може дещо змінитися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пройшов яскравий холі-фест.Молодь обсипала один одного спеціальною сухою фарбою холі, - йдеться у сюжеті 12 каналу Організатори розповіли, що такий формат вони запозичили у Індії.Там такі забави - традиційні. Таких дійств у Луцьку вже пройшло декілька, цього разу його присвятили всім студентам і школярам, у яких закінчився навчальний рік.Минулого року фестиваль фарб об'єднав близько 70-ти молодих людей. Цьогоріч долучилось менше.Повторити таке дійство планують наприкінці червня, щоправда - тематика може дещо змінитися.

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