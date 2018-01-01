У луцькому парку зловили дезертира
Сьогодні, 11:56
У Луцьку в парку 900-річчя патрульні затримали дезертира з напарником.
Правоохоронці встановили по базі, що один з них, 29-річний мешканець Ківерцівського району, перебуває в розшуку за ч.4 ст.407 Кримінального кодексу – самовільне залишення військової частини, - інформує Патрульна поліція Волині.
У другого чоловіка при перевірці виявили таблетки циклодолу.
Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.
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Правоохоронці встановили по базі, що один з них, 29-річний мешканець Ківерцівського району, перебуває в розшуку за ч.4 ст.407 Кримінального кодексу – самовільне залишення військової частини, - інформує Патрульна поліція Волині.
У другого чоловіка при перевірці виявили таблетки циклодолу.
Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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