У десятках дитячих закладів на Волині виявили порушення
Сьогодні, 12:47
На Волині перевірили понад сотню закладів, де масово відпочивають діти, в 33 з них виявили порушення.
Про це йшлося під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 червня, - написав у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Богдан Лозинський доповів, що цьогоріч область оминули гострі кишкові інфекції.
"За участю фахівців Держпродспоживслужби було перевірено 106 закладів, де масово відпочивають діти (пришкільні табори, санаторії). В 33 з них були виявлені порушення. Зокрема, недотримання температурних режимів при зберіганні продуктів", - зауважив чиновник. За його словами, усім закладам були надані рекомендації та проведена відповідна робота.
"При високих температурах в цих закладах неправильно зберігають продукти, а потім діти з отруєннями потрапляють до лікарні. Велике скупчення дітей, поширюються різні інфекції. Я відчуваю ці проблеми не будучи фахівцем. Поки ви будете аналізувати чи збирати інформацію, пройде чимало часу. Якщо ви думаєте, що не маєте права на раптові перевірки – я Вам дам відповідне доручення їх проводити. Я не дозволю, аби Ви через страх втратити посаду ризикували життями дітей, - резюмував голова ОДА Олександр Савченко.
Що стосується пляжів, то тут теж є свої вимоги, каже Богдан Лозинський. Найперше, що необхідно – аби на території були смітники, як мінімум, через кожні 25 метрів, та не ближче як 10 метрів до води. На пляжі повинні проходити щоденні прибирання до 8 години ранку. Громадські вбиральні мають знаходитися не далі як 200 метрів від води. Окрім того, щотижня повинні проводитись розрихлення та механічне очищення піску.
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Про це йшлося під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 червня, - написав у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Богдан Лозинський доповів, що цьогоріч область оминули гострі кишкові інфекції.
"За участю фахівців Держпродспоживслужби було перевірено 106 закладів, де масово відпочивають діти (пришкільні табори, санаторії). В 33 з них були виявлені порушення. Зокрема, недотримання температурних режимів при зберіганні продуктів", - зауважив чиновник. За його словами, усім закладам були надані рекомендації та проведена відповідна робота.
"При високих температурах в цих закладах неправильно зберігають продукти, а потім діти з отруєннями потрапляють до лікарні. Велике скупчення дітей, поширюються різні інфекції. Я відчуваю ці проблеми не будучи фахівцем. Поки ви будете аналізувати чи збирати інформацію, пройде чимало часу. Якщо ви думаєте, що не маєте права на раптові перевірки – я Вам дам відповідне доручення їх проводити. Я не дозволю, аби Ви через страх втратити посаду ризикували життями дітей, - резюмував голова ОДА Олександр Савченко.
Що стосується пляжів, то тут теж є свої вимоги, каже Богдан Лозинський. Найперше, що необхідно – аби на території були смітники, як мінімум, через кожні 25 метрів, та не ближче як 10 метрів до води. На пляжі повинні проходити щоденні прибирання до 8 години ранку. Громадські вбиральні мають знаходитися не далі як 200 метрів від води. Окрім того, щотижня повинні проводитись розрихлення та механічне очищення піску.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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