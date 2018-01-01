У десятках дитячих закладів на Волині виявили порушення

На Волині перевірили понад сотню закладів, де масово відпочивають діти, в 33 з них виявили порушення.Про це йшлося під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 червня, - написав у Facebook голова Волинської ОДАНачальник головного управління Держпродспоживслужби в областідоповів, що цьогоріч область оминули гострі кишкові інфекції."За участю фахівців Держпродспоживслужби було перевірено 106 закладів, де масово відпочивають діти (пришкільні табори, санаторії). В 33 з них були виявлені порушення. Зокрема, недотримання температурних режимів при зберіганні продуктів", - зауважив чиновник. За його словами, усім закладам були надані рекомендації та проведена відповідна робота."При високих температурах в цих закладах неправильно зберігають продукти, а потім діти з отруєннями потрапляють до лікарні. Велике скупчення дітей, поширюються різні інфекції. Я відчуваю ці проблеми не будучи фахівцем. Поки ви будете аналізувати чи збирати інформацію, пройде чимало часу. Якщо ви думаєте, що не маєте права на раптові перевірки – я Вам дам відповідне доручення їх проводити. Я не дозволю, аби Ви через страх втратити посаду ризикували життями дітей, - резюмував голова ОДА Олександр Савченко.Що стосується пляжів, то тут теж є свої вимоги, каже Богдан Лозинський. Найперше, що необхідно – аби на території були смітники, як мінімум, через кожні 25 метрів, та не ближче як 10 метрів до води. На пляжі повинні проходити щоденні прибирання до 8 години ранку. Громадські вбиральні мають знаходитися не далі як 200 метрів від води. Окрім того, щотижня повинні проводитись розрихлення та механічне очищення піску.