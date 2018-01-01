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У десятках дитячих закладів на Волині виявили порушення

У десятках дитячих закладів на Волині виявили порушення
На Волині перевірили понад сотню закладів, де масово відпочивають діти, в 33 з них виявили порушення.

Про це йшлося під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 червня, - написав у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

Начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Богдан Лозинський доповів, що цьогоріч область оминули гострі кишкові інфекції.

"За участю фахівців Держпродспоживслужби було перевірено 106 закладів, де масово відпочивають діти (пришкільні табори, санаторії). В 33 з них були виявлені порушення. Зокрема, недотримання температурних режимів при зберіганні продуктів", - зауважив чиновник. За його словами, усім закладам були надані рекомендації та проведена відповідна робота.

"При високих температурах в цих закладах неправильно зберігають продукти, а потім діти з отруєннями потрапляють до лікарні. Велике скупчення дітей, поширюються різні інфекції. Я відчуваю ці проблеми не будучи фахівцем. Поки ви будете аналізувати чи збирати інформацію, пройде чимало часу. Якщо ви думаєте, що не маєте права на раптові перевірки – я Вам дам відповідне доручення їх проводити. Я не дозволю, аби Ви через страх втратити посаду ризикували життями дітей, - резюмував голова ОДА Олександр Савченко.

Що стосується пляжів, то тут теж є свої вимоги, каже Богдан Лозинський. Найперше, що необхідно – аби на території були смітники, як мінімум, через кожні 25 метрів, та не ближче як 10 метрів до води. На пляжі повинні проходити щоденні прибирання до 8 години ранку. Громадські вбиральні мають знаходитися не далі як 200 метрів від води. Окрім того, щотижня повинні проводитись розрихлення та механічне очищення піску.

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Теги: відпочинок, табір, порушення, Богдан Лозинський, Волинь
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