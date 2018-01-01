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У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав дідусь

У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав дідусь
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав дідусь.

Це трапилося 13 червня. Інформацію про цей інцидент підтвердили у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області, - пише Перший.

Приблизно о 17:00 правоохоронцям повідомили, що у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні привезли чоловіка, який випав з вікна.

За інформацією поліції, 82-річний чоловік був у квартирі не сам – з родичами.

Вони оперативно зреагували на інцидент та викликали лікарів.

«Він випав з власної необережності», – інформують правоохоронці.

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Теги: дідусь, падіння, медицина, лікарня
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