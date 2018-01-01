У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав дідусь
Сьогодні, 12:47
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав дідусь.
Це трапилося 13 червня. Інформацію про цей інцидент підтвердили у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області, - пише Перший.
Приблизно о 17:00 правоохоронцям повідомили, що у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні привезли чоловіка, який випав з вікна.
За інформацією поліції, 82-річний чоловік був у квартирі не сам – з родичами.
Вони оперативно зреагували на інцидент та викликали лікарів.
«Він випав з власної необережності», – інформують правоохоронці.
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Це трапилося 13 червня. Інформацію про цей інцидент підтвердили у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області, - пише Перший.
Приблизно о 17:00 правоохоронцям повідомили, що у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні привезли чоловіка, який випав з вікна.
За інформацією поліції, 82-річний чоловік був у квартирі не сам – з родичами.
Вони оперативно зреагували на інцидент та викликали лікарів.
«Він випав з власної необережності», – інформують правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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