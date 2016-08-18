У Миколаєві двоє молодиків зґвалтували п'яну 12-річну дівчинку

В центрі Миколаєва затримали молодиків, які зґвалтували неповнолітню.Так, у ніч на 14 червня, троє хлопців познайомилися у парку із 12-річною дівчиною. Усі четверо узялися разом розпивати алкогольні напої, а потім відправилися у двір багатоповерхівок, де і сталося зґвалтування, - інформує ГУНП у Миколаївській області.Повідомлення про те, що у дворі будинку перебуває дівчинка, яка просить про допомогу надійшло до правоохоронців після опівночі 14 червня від мешканця одного з будинків по пр. Центральному у Миколаєві.Заявник розповів, що вночі, повертаючись додому, його окликнув невідомий нетверезий молодик, а коли вони розпочали розмову, чоловік побачив як недалеко від них вийшла нетвереза дівчина у закривавленому одязі. У цей час двоє невідомих утікали.Спочатку патрульним поліцейським, які прибули на місце події, юнак намагався надати неправдиві свідчення, тому правоохоронці, дізнавшись від потерпілої, що вона разом із кривдниками заходила у торгівельний заклад, швидко відправились переглядати відеозаписи з камер відеоспостереження.Отримавши детальний опис зовнішності, впродовж години поліцейські затримали неподалік від місця злочину юнаків, які продовжували розпивати алкогольні напої. На їхньому одязі були плями крові, тож сумнівів у патрульних щодо їхньої причетності до скоєння зґвалтування не було.Усіх трьох молодиків, двох 18-ти років, один - 21-го, поліцейські доставили до поліції.Зі слів затриманих та 12-річної потерпілої, попередньо встановлено, що вони познайомились у парку у центрі міста, разом розпивали спритні напої,а потім, закупивши ще алкоголю, відправились у найближчий двір багатоповерхівок. Там, попередньо, двоє зловмисників скористались безпорадним станом постраждалої, та вчинили відносно неї насильницькі дії, намірам третього завадили перехожі.Слідчими розслідуються обставини кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.152 КК України «Зґвалтування», що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. Зловмисники затримані у порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.