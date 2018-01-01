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«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО

«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
У мережі обурилися умовами в одній з палат у Волинській обласній клінічній лікарні.

Знімки опублікувала користувачка Альона Самойлова.

«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО


"Подивіться, як у нас все чудово! Це не в’язниця, це Обласна лікарня у Луцьку, відділення Гастроентерології! Там люди повинні одужувати! А там померти страшно. А ми хочемо у Європу", - написала обурена жінка.

«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО

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Теги: Волинська обласна клінічна лікарня, скандал, медицина
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Коментарі 7
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Хай палицю туди заведуть і покажуть...
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сучасний стиль ЛОФТ що не ясно...
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Очевидно, кошти за недавнє працевлаштування медсестри (3000 долл) вимагались для проведення ремонту ?..
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Це вся обласна лікарня в такому стані, вроді щось і роблять той ремонт, а результату зовсім немає! Подивіться ще на туалет в поліклініці на першому поверсі біля 129 кабінету. Там фільми жахів знімати можна. А взагалі в обласній все починається з бахіл по 2 гривні і немитої підлоги, ті сходи ганчірки вже давно не бачили, а вони бахіли продають.
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В Європі немає такої дурні як відділення гастроентерології.
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головне зробити гарно там, куди водять різних гостей:журналістів, делегацій, різні комісії, перевіряючих і т.д.А людям можна як свиням. Там в лабораторіях двері одні дорогі такі,що можна паркет поциклювати в цілому відділенні.
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Зате Сидор в шеколаді.
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