«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО

У мережі обурилися умовами в одній з палат у Волинській обласній клінічній лікарні.Знімки опублікувала користувачка"Подивіться, як у нас все чудово! Це не в’язниця, це Обласна лікарня у Луцьку, відділення Гастроентерології! Там люди повинні одужувати! А там померти страшно. А ми хочемо у Європу", - написала обурена жінка.