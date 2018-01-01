вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку еко-активісти дістали тонну сміття зі Стиру. ФОТО

У Луцьку еко-активісти дістали тонну сміття зі Стиру. ФОТО
У Луцьку 13 червня відбувся екологічний сплав по річці Стир. Активісти очищали водойму протягом 9 годин.

Про це інформує Народний контроль Волинь на сторінці у facebook.

За цей час вдалося дістати з річки майже тонуу сміття - 50 мішків пластикових пляшок, скляної тари та поліетилену.

«Акція пройшла успішно, тому що до неї долучаються нові люди. Ми таким чином привертаємо увагу громадськості, що треба розвивати еко-активізм у Луцьку та на Волині. Друге – у нас є проблема з головною артерією міста – річкою Стир, яка забруднюються. Те, скільки ми зібрали сміття та побачили залишки мертвих тварин - говорить про те, що санітарний догляд за річкою потрібно піднімати на рівні влади», - прокоментував ініціатор заходу Павло Данильчук.

Еко-сплав проходить у Луцьку вдруге. Минулого року активісти подолали 25 кілометрів і назбирали 45 мішків хламу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сплав, Стир, активісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Колодяжному руйнується музей-садиба Лесі Українки
Сьогодні, 14:09
Волинянину дали 9 років тюрми за вбивство чоловіка
Сьогодні, 13:56
У Луцьку еко-активісти дістали тонну сміття зі Стиру. ФОТО
Сьогодні, 13:47
«Там померти страшно», - лучанка про палату в обласній лікарні. ФОТО
Сьогодні, 13:32
У Миколаєві двоє молодиків зґвалтували п'яну 12-річну дівчинку
Сьогодні, 13:14
Схожі новини
Лучан запрошують на екологічний сплав по Стиру Лучан запрошують на екологічний сплав по Стиру
11 червень, 21:01
З платним входом, алкоголем та неадекватами: у Луцьку на березі Стиру влаштували дискотеку. ФОТО З платним входом, алкоголем та неадекватами: у Луцьку на березі Стиру влаштували дискотеку. ФОТО
10 червень, 13:24
Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО
07 червень, 16:18
Уперше за 40 років: на Стиру в Луцьку проїхався катер. ВІДЕО Уперше за 40 років: на Стиру в Луцьку проїхався катер. ВІДЕО
25 травень, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину дали 306 гривень штрафу за підпал торфовища
Сьогодні, 14:41
 0
На Волині зловили рибного браконьєра. ФОТО
Сьогодні, 14:21
 0
У Колодяжному руйнується музей-садиба Лесі Українки
Сьогодні, 14:09
 0
Волинянину дали 9 років тюрми за вбивство чоловіка
Сьогодні, 13:56
 0
У Луцьку еко-активісти дістали тонну сміття зі Стиру. ФОТО
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8