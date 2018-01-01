У Луцьку еко-активісти дістали тонну сміття зі Стиру. ФОТО
Сьогодні, 13:47
У Луцьку 13 червня відбувся екологічний сплав по річці Стир. Активісти очищали водойму протягом 9 годин.
Про це інформує Народний контроль Волинь на сторінці у facebook.
За цей час вдалося дістати з річки майже тонуу сміття - 50 мішків пластикових пляшок, скляної тари та поліетилену.
«Акція пройшла успішно, тому що до неї долучаються нові люди. Ми таким чином привертаємо увагу громадськості, що треба розвивати еко-активізм у Луцьку та на Волині. Друге – у нас є проблема з головною артерією міста – річкою Стир, яка забруднюються. Те, скільки ми зібрали сміття та побачили залишки мертвих тварин - говорить про те, що санітарний догляд за річкою потрібно піднімати на рівні влади», - прокоментував ініціатор заходу Павло Данильчук.
Еко-сплав проходить у Луцьку вдруге. Минулого року активісти подолали 25 кілометрів і назбирали 45 мішків хламу.
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Про це інформує Народний контроль Волинь на сторінці у facebook.
За цей час вдалося дістати з річки майже тонуу сміття - 50 мішків пластикових пляшок, скляної тари та поліетилену.
«Акція пройшла успішно, тому що до неї долучаються нові люди. Ми таким чином привертаємо увагу громадськості, що треба розвивати еко-активізм у Луцьку та на Волині. Друге – у нас є проблема з головною артерією міста – річкою Стир, яка забруднюються. Те, скільки ми зібрали сміття та побачили залишки мертвих тварин - говорить про те, що санітарний догляд за річкою потрібно піднімати на рівні влади», - прокоментував ініціатор заходу Павло Данильчук.
Еко-сплав проходить у Луцьку вдруге. Минулого року активісти подолали 25 кілометрів і назбирали 45 мішків хламу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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