Волинянину дали 9 років тюрми за вбивство чоловіка
Сьогодні, 13:56
Мешканець міста Ківерці, який до смерті побив знайомого, 9 років проведе за ґратами.
Зранку 13 серпня 2017 року нетверезий молодик, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, під час сварки із товаришем по чарці завдав йому кілька ударів кулаком, від яких той падав, вдарявся головою, а згодом помер, - інформує прес-служба прокуратури області.
Причиною смерті потерпілого стала закрита черепно-мозкова травма.
Визнавши зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, Маневицький районний суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.
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Зранку 13 серпня 2017 року нетверезий молодик, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, під час сварки із товаришем по чарці завдав йому кілька ударів кулаком, від яких той падав, вдарявся головою, а згодом помер, - інформує прес-служба прокуратури області.
Причиною смерті потерпілого стала закрита черепно-мозкова травма.
Визнавши зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, Маневицький районний суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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