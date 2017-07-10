У Колодяжному руйнується музей-садиба Лесі Українки

Леся Українка провела дитинство та юність, руйнуються музейні приміщення.



Два будиночки відбудували у 1949 році за зразком оригінальних. Справжні ж, в яких жила сім’я Косачів, зруйнували під час Другої світової війни,- йдеться в сюжеті



Нині музей потерпає від сирості та поважного віку. З часу останньої реставрації минуло чверть століття.



Видимих пошкоджень, кажуть, немає. Однак місцями обсипана штукатурка оголила дерев’яні конструкції, з яких зведені будинки. Частково їх хочуть замінити. Також у планах – укріпити фундамент, оновити фасад, доповнити експозицію, змінити інтер’єр.



Тому наразі потрібно близько 4-5 мільйонів гривень. На час реставрації музей можуть закрити. Ремонт планують завершити до 150-річчя народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2020 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у селі Колодяжне, де відома письменницяпровела дитинство та юність, руйнуються музейні приміщення.Два будиночки відбудували у 1949 році за зразком оригінальних. Справжні ж, в яких жила сім’я Косачів, зруйнували під час Другої світової війни,- йдеться в сюжеті 12 каналу Нині музей потерпає від сирості та поважного віку. З часу останньої реставрації минуло чверть століття.Видимих пошкоджень, кажуть, немає. Однак місцями обсипана штукатурка оголила дерев’яні конструкції, з яких зведені будинки. Частково їх хочуть замінити. Також у планах – укріпити фундамент, оновити фасад, доповнити експозицію, змінити інтер’єр.Тому наразі потрібно близько 4-5 мільйонів гривень. На час реставрації музей можуть закрити. Ремонт планують завершити до 150-річчя народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2020 році.

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