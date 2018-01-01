На Волині зловили рибного браконьєра. ФОТО





12 червня, близько 05:00 під час рибоохоронного рейду на річці Турія поблизу села Бузаки Камінь-Каширського району затримали чоловіка, який за допомогою трьох риболовецьких сіток незаконно ловив рибу, - пише Волинський рибоохоронний патруль



Всього порушнику вдалося виловити 5,5 кілограмів риби, чим завдав збитків рибному господарству України на суму 5511 гривень.



Матеріали про правопорушення направили до суду для притягнення винного до відповідальності та відшкодування завданих збитків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі зловили браконьєра.12 червня, близько 05:00 під час рибоохоронного рейду на річці Турія поблизу села Бузаки Камінь-Каширського району затримали чоловіка, який за допомогою трьох риболовецьких сіток незаконно ловив рибу, - пише Волинський рибоохоронний патрульВсього порушнику вдалося виловити 5,5 кілограмів риби, чим завдав збитків рибному господарству України на суму 5511 гривень.Матеріали про правопорушення направили до суду для притягнення винного до відповідальності та відшкодування завданих збитків.

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