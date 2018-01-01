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На Волині зловили рибного браконьєра. ФОТО

На Волині зловили рибного браконьєра. ФОТО
У Камінь-Каширському районі зловили браконьєра.

12 червня, близько 05:00 під час рибоохоронного рейду на річці Турія поблизу села Бузаки Камінь-Каширського району затримали чоловіка, який за допомогою трьох риболовецьких сіток незаконно ловив рибу, - пише Волинський рибоохоронний патруль

Всього порушнику вдалося виловити 5,5 кілограмів риби, чим завдав збитків рибному господарству України на суму 5511 гривень.

Матеріали про правопорушення направили до суду для притягнення винного до відповідальності та відшкодування завданих збитків.

На Волині зловили рибного браконьєра. ФОТО
На Волині зловили рибного браконьєра. ФОТО
На Волині зловили рибного браконьєра. ФОТО

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Теги: браконьєр, риба, порушення, Турія
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