У луцькому «політесі» презентували нові спеціальності

У Луцькому національному технічному університеті презентували дві нові спеціальності – « 081 Право» та «201 Агрономія».Урочистий старт нових спеціальностей «політесі» відбувся 14 червня.Першим слово взяв ректор ЛНТУ. Він зауважив, що університет впевнено крокує вперед, відкриваючи нові обрії для тих, хто бажаю у них вчитися. Тож Петро Савчук першою представив нову спеціальність «Право».Бакалаври цієї спеціальності зможуть працювати в органах виконавчої та судової влади, юрисконсультами, помічниками адвокатів та нотаріусів, спеціалістами державної служби, відділ реєстрації актів цивільного стану, керуючими справами (секретарями) виконавчого комітету, секретарями судових засідань, відповідальними секретарями судових засідань тощо.Народний депутат, присутній під час презентації, розповів, що радий вітати таку ініціативу. «Можливо, це маленький крок, але згодом це дасть свої плоди», - сказав він. Він також порадив наступного разу на такі презентації запрошувати ще більше тих, хто в майбутньому зможе взяти на роботу випускників нових спеціальностей, аби чути конкретні пропозиції та конкретні речі про попит на ринку.Голова Господарського суду Волинської областівисловився з приводу того, що судові органи з радістю готові сприяти розвитку освітніх проектів, в тому числі – нових спеціальностей. «Думаю, спільною працею ми досягнемо нормального результату, якщо студенти бачитимуть перспективу і хотітимуть вчитися», - сказав він.Для вступу на спеціальність «Право» необхідні такі сертифікати ЗНО з таких предметів: українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова; українська мова та література, математика, географія або іноземна мова; українська мова та література, історія України, географія або біологія.Вартість навчання на платній формі на спеціальності «Право» - 16 500 за один рік навчання. Якщо буде достатня кількість охочих абітурієнтів, то навчання за цією спеціальністю стартуватиме вже з 1 вересня цього року. Щоправда, чи будуть на цій спеціальності «бюджетні» місця, наразі не відомо.Наступною ж презентували спеціальність «Агрономія». Її відкрили на факультеті екології, туризму та електроінженерії.Петро Савчук зауважив, що не так давно в ЛНТУ відкрили спеціальності «Лісове господарство» та «Агроінженерія». Але побачили потребу і у підготовці агрономів. До відкриття спеціальності «Агрономія» готувалися майже 2 роки. Зрештою, отримали ліцензію на підготовку щорічно 50 агрономів. Про наявність та кількість "державних" місць станеВипускники отримають кваліфікацію технолога з агрономії. В фермерських господарствах вони матимуть можливість працювати бригадиром, меліоратором, рільником, плодівником, виноградарем, овочівником відділення, помічником відділення, агрономом. До того ж, вони матимуть шанс працювати у районних та обласних департаментах агропромислового розвитку, профільних науково-дослідних установах та господарствах.«Якщо процес піде гарно, то буде окремий аграрний факультет», - сказав Савчук.Зазначимо, вартість навчання на «Агрономії» - 13 500 гривень за рік навчання.Директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДАсказав, що його вражають амбітні плани Луцького національного технічого університету. До того ж, він побажав врахувати необхідність вивчення таких галузей, як садівництво та ягідництво.