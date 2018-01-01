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Волинський лікар отримав звання «заслуженого»

Волинський лікар отримав звання «заслуженого»
З нагоди Дня медичного працівника волинський лікар отримав звання «Заслужений лікар України». Зокрема, державну відзнаку призначено указом Петра Порошенка від 13 червня.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.

Так, Шульзі Дмитру Федоровичу – завідувачеві відділення Волинської обласної клінічної лікарні присвоїли звання "Заслужений лікар України".

До слова, День медичного працівника в Україні відзначають щорічно у третю неділю червня. Цьогоріч свято припадає на 17 червня.

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Теги: лікар, заслужений, Волинь
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