Волинський лікар отримав звання «заслуженого»
Сьогодні, 15:10
З нагоди Дня медичного працівника волинський лікар отримав звання «Заслужений лікар України». Зокрема, державну відзнаку призначено указом Петра Порошенка від 13 червня.
Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.
Так, Шульзі Дмитру Федоровичу – завідувачеві відділення Волинської обласної клінічної лікарні присвоїли звання "Заслужений лікар України".
До слова, День медичного працівника в Україні відзначають щорічно у третю неділю червня. Цьогоріч свято припадає на 17 червня.
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Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.
Так, Шульзі Дмитру Федоровичу – завідувачеві відділення Волинської обласної клінічної лікарні присвоїли звання "Заслужений лікар України".
До слова, День медичного працівника в Україні відзначають щорічно у третю неділю червня. Цьогоріч свято припадає на 17 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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