Волинський лікар отримав звання «заслуженого»

Петра Порошенка від 13 червня.



Про це йдеться на офіційному



Так, Шульзі Дмитру Федоровичу – завідувачеві відділення Волинської обласної клінічної лікарні присвоїли звання "Заслужений лікар України".



До слова, День медичного працівника в Україні відзначають щорічно у третю неділю червня. Цьогоріч свято припадає на 17 червня.

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