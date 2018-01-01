На Волині джип на смерть збив матір трьох дітей: подробиці. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, трагедія трапилася у середу, 13 червня.



За кермом легковика перебував 28-річний львів'янин. Велосипедистка рухалася назустріч автомобілю в тій же смузі руху, що й джип.



Внаслідок зіткнення жінка отримала травми та загинула на місці події. Транспортні засоби поліція вилучила.



За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Проводяться досудові розслідування, під час яких встановлять усі обставини летальної пригоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Журавники Горохівського району автомобіль «Subaru Forester» збив 36-річну велосипедистку. У поліції повідомили подробиці інциденту.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,За кермом легковика перебував 28-річний львів'янин. Велосипедистка рухалася назустріч автомобілю в тій же смузі руху, що й джип.Внаслідок зіткнення жінка отримала травми та загинула на місці події. Транспортні засоби поліція вилучила.За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Проводяться досудові розслідування, під час яких встановлять усі обставини летальної пригоди.

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