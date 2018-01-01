Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 червня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Школа, сільська рада, водонапірна башта

с. Зоря: вул. Шкільна

2. 09:00 – 17:00

Дитячий садок, магазин с. Хмелівка: вул. Закарпатська, Шкільна



Іваничівський район



1. 9:30-15:30

смт.Іваничі вул.Підцерква52-66, Шевченка 24-38

2. 9:00-16:30

с.Заболотці вул.Шевченка,Колгоспна, Уткіна 28

3. 10:00-17:00

с.Кропивщина



Ківерцівський район



1. 9:00-17:00

КТП-129 с.Холоневичі

ДП "Цуманське лісове господарство"

КТП-220 с.Холоневичі

ФОП Романюк Леся Степанівна

Свято-Козьмо-Дем"янівська УПЦ КП

КТП-221 с.Холоневичі

ФОП Піддубний Андрій Анатолійович

ФОП Піддубний Григорій Федорович

ТзОВ "Українське дерево"

П-ць Ройко А.М.

Арендарчук Р.М.

КТП-222 с.Холоневичі



КТП-468 с.Холоневичі

Молитовний будинок ХВЄ

КТП-469 с.Холоневичі

ФОП Бондарчук Максим Іванович

КТП-470 с.Холоневичі

Сільська рада с.Холоневичі

ФОП Філюк Олександр Васильович

КП`Конвалія`

Цуманська районна лікарня №2

ЗТП-504 с.Холоневичі

Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ 96-02

КТП-129 с.Холоневичі



КТП-220 с.Холоневичі

вул.8-го Березня



КТП-221 с.Холоневичі

вул.Травнева вул.Шкільна,1-35



КТП-222 с.Холоневичі

вул.8-го Березня,1-5, вул.Незалежності

КТП-468 с.Холоневичі

с.Холоневичі

КТП-469 с.Холоневичі

вул.Садова

КТП-470 с.Холоневичі

вул.Центральна,1-9/непарні

вул.Центральна,2-16/парні/

вул.Центральна,9-35/непарні/,18-48/парні/,



ЗТП-504 с.Холоневичі



2. 10:00-15:00

ПЛ-10 кВ 14-03

КТП-219 с.Рудочка

Селищна рада Цумань

ДП "Цуманське лісове господарство"

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

КТП-258 смт.Цумань

Виправна колонія – 84

КТП-260 с.Башлики



КТП-268 смт.Цумань

ДТГО "Львівська залізниця "

КТП-307

ФОП Арендарчук Любов Петрівна

КТП-310 с.Кадище

ФОП Чечотка Богдан Васильович

ФОП Денисюк Ніна Володимирівна

Цуманське ВУЖКГ

ФОП Мельник Віктор Васильович

Дуб Ю.В.

КТП-405 смт.Цумань



КТП-473 с.Кадище

ДП "Цуманське лісове господарство"

Філія Житомирський ВЕТВЗ "ДП "Укрдорзв'язок"

УДАІ УМВС України у Волинській обл.

УДППЗ "Укрпошта"

Відділ освіти

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

ТзОВ "Астеліт"

КТП-474 с.Мощаниця

ДП "Цуманське лісове господарство"

КТП-475 с.Кадище

ТзОВ "Джерела"

ФОП Гламазда Любов Михайлівна

УДАІ УМВС України у Волинській обл.

КТП-478 с.Кадище

ТзОВ "Золотий екватор"

КТП-521

Виправна колонія – 84

КТП-536 с.Башлики

Відділ освіти

Арендачук Люпов Петрівна

Сільська рада Дубище

КТП-541 смт.Цумань

ФОП Котик Світлана Мефодіївна

ФОП Арендарчук Алла Миколаївна

ФОМ Тимчук Сергій Ростиславович

Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників

Цуманське ВУЖКГ ПЛ-10 кВ 14-03

КТП-219 с.Рудочка

с.Рудочка

КТП-258 смт.Цумань



КТП-260 с.Башлики

вул.Перемоги, вул.Шкільна

КТП-268 смт.Цумань



КТП-307 с.Кадище

с.Кадище/часткове/ вул.Ломоносова

КТП-310 с.Кадище

вул.40-років Перемоги



КТП-405 смт.Цумань

вул.Лісна вул.Крупська

КТП-473 с.Кадище

вул.Миру, вул.Ломоносова



КТП-474 с.Мощаниця



КТП-475 с.Кадище

вул.Герцева,1-13 вул.Рівненська



КТП-478 с.Кадище



КТП-521смт.Цумань



КТП-536 с.Башлики



КТП-541 смт.Цумань

вул.Горького, 1-17,вул.Вишнева,1-12,вул.Гайова,1-9, вул.Ватутіна, 1-22

вул.Шевченка,13-31/непарні/,22-78/парні/, вул.Гайова,11-19.



Ковельський район



1. 9:00-17:00

ФОП Наконечний П. М.,

ФОП Шворак П. Є.

с. Білин.

2.9:00-17:00

ПрАТ "Хлібокомбінат", Ковельське РЖКП №2,

ФОП Рембач П.С., ФОП Якубук В. П., ПП "АС Експерт", Відділ комунгоспу, ТзОВ ВКФ "Ковель", Ковельська Райспоживспілка, ТзОВ "Пакко Холдинг", ФОП Миронюк Г.В., Вол.дирекція УДППЗ, Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк,

ПП "ЮАІНЕТ", ЖБК"Світязь",

ТзОВ ВКФ "Ковель", ЖБК"Світязь", ФОП Миронюк Г.В. м.Ковель, вул. Володимирська, вул. 40-річчя Перемоги.



Локачинський район



1. 9:00-15:45

с.м.т.Локачі вул.Б.Хмельницького

2. 10:00-13:00

с.Затурці(частково), с.Маньків, Холопичі



Луцький район



1. 10:00-17:00 ФОП Гнатюк Л.О, ФОП Федорчук І.М с. Підгайці вул. Східна, Надстирна, Шкільна, Надрічна



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

школа, церква с.Піща с.Піща вул.Набережна



Любешівський район



1. 10:00-12:00 ФОП Рудчик О.М. магазин, ЗВ ВД УДППЗ “Укрпошта” відділення зв’язку, ФОП Масюк М.С. магазин, ЦПМСД ФАП, ФОП Віліч Г.Г. магазин, Малоглушанська сільська рада адмінприміщення с. Мала Глуша частково

2. 12:54-17:00 ФОП Віліч Г.Г. магазин, релігійна громада с. М.Глуша церква с. Мала Глуша, вул. Вишнева, Партизанська

3. 10:00-16:00

Релігійна громада с. Деревок, ДП “СЛАП “Любешівагроліс”, ПАТ “Укртелеком” АТС, адмінприміщення Деревківський старостинський округ, ФОП Манзик П.Ф.магазин, ФОП Яцук О.Й. магазин, Фоп Мороз магазин, школа с. Деревок, с. Деревок, вул. Поліщука, Ювілейна, Молодіжна.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Глінки

вул.Павлова, 1-37

вул.Попова, 1-14

вул.Л.Українки, 14



Ратнівський район



1. 10:00-16:00

С.Замшани, частково



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Тихотин свинарник, бригада-1, пилорама.

2. 9:00-17:00

с.Доросині дитячий садок, клуб.

с.Доросині вул.Шевченка.



Турійський район



1. 10:00-17:00 Філія Ковельський автодор - дільниця смт.Турійськ вул.Паралельна,Дубівська, провул.Залізничний, вул..Паралельна, провул.Паралельний, вул.Лісова





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Школа, сільська рада, водонапірна баштас. Зоря: вул. Шкільна2. 09:00 – 17:00Дитячий садок, магазин с. Хмелівка: вул. Закарпатська, Шкільна1. 9:30-15:30смт.Іваничі вул.Підцерква52-66, Шевченка 24-382. 9:00-16:30с.Заболотці вул.Шевченка,Колгоспна, Уткіна 283. 10:00-17:00с.Кропивщина1. 9:00-17:00КТП-129 с.ХолоневичіДП "Цуманське лісове господарство"КТП-220 с.ХолоневичіФОП Романюк Леся СтепанівнаСвято-Козьмо-Дем"янівська УПЦ КПКТП-221 с.ХолоневичіФОП Піддубний Андрій АнатолійовичФОП Піддубний Григорій ФедоровичТзОВ "Українське дерево"П-ць Ройко А.М.Арендарчук Р.М.КТП-222 с.ХолоневичіКТП-468 с.ХолоневичіМолитовний будинок ХВЄКТП-469 с.ХолоневичіФОП Бондарчук Максим ІвановичКТП-470 с.ХолоневичіСільська рада с.ХолоневичіФОП Філюк Олександр ВасильовичКП`Конвалія`Цуманська районна лікарня №2ЗТП-504 с.ХолоневичіВідділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ 96-02КТП-129 с.ХолоневичіКТП-220 с.Холоневичівул.8-го БерезняКТП-221 с.Холоневичівул.Травнева вул.Шкільна,1-35КТП-222 с.Холоневичівул.8-го Березня,1-5, вул.НезалежностіКТП-468 с.Холоневичіс.ХолоневичіКТП-469 с.Холоневичівул.СадоваКТП-470 с.Холоневичівул.Центральна,1-9/непарнівул.Центральна,2-16/парні/вул.Центральна,9-35/непарні/,18-48/парні/,ЗТП-504 с.Холоневичі2. 10:00-15:00ПЛ-10 кВ 14-03КТП-219 с.РудочкаСелищна рада ЦуманьДП "Цуманське лісове господарство"КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"КТП-258 смт.ЦуманьВиправна колонія – 84КТП-260 с.БашликиКТП-268 смт.ЦуманьДТГО "Львівська залізниця "КТП-307ФОП Арендарчук Любов ПетрівнаКТП-310 с.КадищеФОП Чечотка Богдан ВасильовичФОП Денисюк Ніна ВолодимирівнаЦуманське ВУЖКГФОП Мельник Віктор ВасильовичДуб Ю.В.КТП-405 смт.ЦуманьКТП-473 с.КадищеДП "Цуманське лісове господарство"Філія Житомирський ВЕТВЗ "ДП "Укрдорзв'язок"УДАІ УМВС України у Волинській обл.УДППЗ "Укрпошта"Відділ освітиПрАТ "МТС УКРАЇНА"ТзОВ "Астеліт"КТП-474 с.МощаницяДП "Цуманське лісове господарство"КТП-475 с.КадищеТзОВ "Джерела"ФОП Гламазда Любов МихайлівнаУДАІ УМВС України у Волинській обл.КТП-478 с.КадищеТзОВ "Золотий екватор"КТП-521Виправна колонія – 84КТП-536 с.БашликиВідділ освітиАрендачук Люпов ПетрівнаСільська рада ДубищеКТП-541 смт.ЦуманьФОП Котик Світлана МефодіївнаФОП Арендарчук Алла МиколаївнаФОМ Тимчук Сергій РостиславовичРелігійна громада ХВЄ-п"ятидесятниківЦуманське ВУЖКГ ПЛ-10 кВ 14-03КТП-219 с.Рудочкас.РудочкаКТП-258 смт.ЦуманьКТП-260 с.Башликивул.Перемоги, вул.ШкільнаКТП-268 смт.ЦуманьКТП-307 с.Кадищес.Кадище/часткове/ вул.ЛомоносоваКТП-310 с.Кадищевул.40-років ПеремогиКТП-405 смт.Цуманьвул.Лісна вул.КрупськаКТП-473 с.Кадищевул.Миру, вул.ЛомоносоваКТП-474 с.МощаницяКТП-475 с.Кадищевул.Герцева,1-13 вул.РівненськаКТП-478 с.КадищеКТП-521смт.ЦуманьКТП-536 с.БашликиКТП-541 смт.Цуманьвул.Горького, 1-17,вул.Вишнева,1-12,вул.Гайова,1-9, вул.Ватутіна, 1-22вул.Шевченка,13-31/непарні/,22-78/парні/, вул.Гайова,11-19.1. 9:00-17:00ФОП Наконечний П. М.,ФОП Шворак П. Є.с. Білин.2.9:00-17:00ПрАТ "Хлібокомбінат", Ковельське РЖКП №2,ФОП Рембач П.С., ФОП Якубук В. П., ПП "АС Експерт", Відділ комунгоспу, ТзОВ ВКФ "Ковель", Ковельська Райспоживспілка, ТзОВ "Пакко Холдинг", ФОП Миронюк Г.В., Вол.дирекція УДППЗ, Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк,ПП "ЮАІНЕТ", ЖБК"Світязь",ТзОВ ВКФ "Ковель", ЖБК"Світязь", ФОП Миронюк Г.В. м.Ковель, вул. Володимирська, вул. 40-річчя Перемоги.1. 9:00-15:45с.м.т.Локачі вул.Б.Хмельницького2. 10:00-13:00с.Затурці(частково), с.Маньків, Холопичі1. 10:00-17:00 ФОП Гнатюк Л.О, ФОП Федорчук І.М с. Підгайці вул. Східна, Надстирна, Шкільна, Надрічна1. 9:00 – 17:00школа, церква с.Піща с.Піща вул.Набережна1. 10:00-12:00 ФОП Рудчик О.М. магазин, ЗВ ВД УДППЗ “Укрпошта” відділення зв’язку, ФОП Масюк М.С. магазин, ЦПМСД ФАП, ФОП Віліч Г.Г. магазин, Малоглушанська сільська рада адмінприміщення с. Мала Глуша частково2. 12:54-17:00 ФОП Віліч Г.Г. магазин, релігійна громада с. М.Глуша церква с. Мала Глуша, вул. Вишнева, Партизанська3. 10:00-16:00Релігійна громада с. Деревок, ДП “СЛАП “Любешівагроліс”, ПАТ “Укртелеком” АТС, адмінприміщення Деревківський старостинський округ, ФОП Манзик П.Ф.магазин, ФОП Яцук О.Й. магазин, Фоп Мороз магазин, школа с. Деревок, с. Деревок, вул. Поліщука, Ювілейна, Молодіжна.1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Глінкивул.Павлова, 1-37вул.Попова, 1-14вул.Л.Українки, 141. 10:00-16:00С.Замшани, частково1. 9:00-17:00с.Тихотин свинарник, бригада-1, пилорама.2. 9:00-17:00с.Доросині дитячий садок, клуб.с.Доросині вул.Шевченка.1. 10:00-17:00 Філія Ковельський автодор - дільниця смт.Турійськ вул.Паралельна,Дубівська, провул.Залізничний, вул..Паралельна, провул.Паралельний, вул.Лісова

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію