Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО
Підбірку підготував ТСН.
1. Росіяни зняли відео для своєї збірної «Ти у мене одна».
«Яка збірна - така і пісня», - пише видання.
Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир — Чемпионат мира FIFA 2018. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха. Накануне российские болельщики исполнили песню в поддержку @TeamRussia «Ты у меня одна». pic.twitter.com/hEbThQXlZi— Сборная России (@TeamRussia) 14 червня 2018 р.
2. Єкатеринбуг Арена. Вигляд з останнього ряду. 250 сходинок...
Gulp! View from the top row of Yekaterinburg stadium’s temporary stand. Put another way: 250 steps up #WorldCup2018 #WorldCup pic.twitter.com/kcZPv2oCF8— Peter Stebbings (@pstebbings) 13 червня 2018 р.
3. Нападнику збірної Англії Харрі Кейну та тренеру збірної Англії Гарету Саутгейту подарували самовар та каравай. «Пробувати не стали», - написав на своїй сторінці у Twitter прес-аташе СКА «Нева» Костянтин Белюков.
Кейну дали самовар, а Саутгейду - каравай. Пробовать не стали pic.twitter.com/MORnxNTXX9— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 13 червня 2018 р.
4. Величезні черги на отримання квитків у Москві.
5. Волгоград. До чемпіонату світу готові!
6. Рязань. Тут пофарбували землю та траву...
7. Жителі цього будинку у Ростові поїхали з дому, а коли повернулися - у них на будинку повісили банер. Навіщо людям відкривати вікна - незрозуміло...
Ростов— Акулина Летняя (@aculina99999) 12 червня 2018 р.
"Жильцы уехали днём в гости, приехали вечером, а их уже ждала вот такая красота Никто не предупреждал, не спрашивал... жилой дом завесили! Окно не возможно открыть теперь! И ничего, что там люди живут."(с)
Ничего, зато красиво. А чтоб было светло можно лампы включить. pic.twitter.com/up93Yfv8B4
8. А ось що бачать гравці збірної Англії з вікон свого готелю:
Вид из окна отеля сборной Англии pic.twitter.com/wHPE8aA5PQ— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 червня 2018 р.
9. «Фотожаби» про емблему турніру:
10. «Фотожаби» про символ чемпіонату - вовка «Забиваку»:
11. Ніби все автентичне і спортивне - матрьошка, свисток...
12. У Саранську вболівають і вірять
13. На тренувальній базі французів руїни завісили банерами
14. У Росії випустили м'яч до Чемпіонату світу.
Зроблений він із матеріалу з чорним оксамитовим покриттям, інкрустований кристалами, а також прикрашений вишивкою ручної роботи.
Коштує 42 тисячі гривень (99 тисяч рублів).
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