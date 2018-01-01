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Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО

Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО
У інтернеті люди масово викладають відео та фотографії, висміюючи Чемпіонат Світу з футболу, який проходить у Росії.

Підбірку підготував ТСН.

1. Росіяни зняли відео для своєї збірної «Ти у мене одна».

«Яка збірна - така і пісня», - пише видання.






2. Єкатеринбуг Арена. Вигляд з останнього ряду. 250 сходинок...




3. Нападнику збірної Англії Харрі Кейну та тренеру збірної Англії Гарету Саутгейту подарували самовар та каравай. «Пробувати не стали», - написав на своїй сторінці у Twitter прес-аташе СКА «Нева» Костянтин Белюков.




4. Величезні черги на отримання квитків у Москві.

Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО


5. Волгоград. До чемпіонату світу готові!

Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО


6. Рязань. Тут пофарбували землю та траву...

Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО
Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО


7. Жителі цього будинку у Ростові поїхали з дому, а коли повернулися - у них на будинку повісили банер. Навіщо людям відкривати вікна - незрозуміло...




8. А ось що бачать гравці збірної Англії з вікон свого готелю:




9. «Фотожаби» про емблему турніру:

Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО
Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО
Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО
Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО


10. «Фотожаби» про символ чемпіонату - вовка «Забиваку»:

Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО
Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО


11. Ніби все автентичне і спортивне - матрьошка, свисток...

Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО


12. У Саранську вболівають і вірять

Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО


13. На тренувальній базі французів руїни завісили банерами

Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО
Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО


14. У Росії випустили м'яч до Чемпіонату світу.

Зроблений він із матеріалу з чорним оксамитовим покриттям, інкрустований кристалами, а також прикрашений вишивкою ручної роботи.

Коштує 42 тисячі гривень (99 тисяч рублів).

Футбольний «рагулізм»: у мережі висміяли підготовку Росії до чемпіонату світу. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: чемпіонат світу, Росія, мем, ляп
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