Суддю з Шацька, яку підозрюють у отриманні хабара, відсторонили від посади

Наталію Сушик, яку підозрюють у отриманні хабара.



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Таке рішення ухвалили на засіданні ВРП у четвер, 14 червня, за результатами розгляду відповідного клопотання.



Заступник генерального прокурора-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав клопотання про тимчасове відсторонення Сушик від правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.



Ще 28 квітня Холодницький склав повідомлення про підозру Сушик за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прохання та отримання неправомірної вигоди), яке їй вручили того ж дня.



Мотивуючи необхідність тимчасового відсторонення судді від правосуддя, керівник САП зазначив у клопотанні, що подальше перебування Сушик на посаді судді може призвести до негативних наслідків, а саме: вона зможе знищити або спотворити документи, які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, матиме можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні та протиправно перешкоджати кримінального провадження іншим способом тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від правосуддя голову Шацького райсуду Волинської області, яку підозрюють у отриманні хабара.Про це пише Слово і діло Таке рішення ухвалили на засіданні ВРП у четвер, 14 червня, за результатами розгляду відповідного клопотання.Заступник генерального прокурора-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратуриподав клопотання про тимчасове відсторонення Сушик від правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.Ще 28 квітня Холодницький склав повідомлення про підозру Сушик за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прохання та отримання неправомірної вигоди), яке їй вручили того ж дня.Мотивуючи необхідність тимчасового відсторонення судді від правосуддя, керівник САП зазначив у клопотанні, що подальше перебування Сушик на посаді судді може призвести до негативних наслідків, а саме: вона зможе знищити або спотворити документи, які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, матиме можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні та протиправно перешкоджати кримінального провадження іншим способом тощо.

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