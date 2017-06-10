Суддю з Шацька, яку підозрюють у отриманні хабара, відсторонили від посади
Сьогодні, 16:22
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від правосуддя голову Шацького райсуду Волинської області Наталію Сушик, яку підозрюють у отриманні хабара.
Про це пише Слово і діло.
Таке рішення ухвалили на засіданні ВРП у четвер, 14 червня, за результатами розгляду відповідного клопотання.
Заступник генерального прокурора-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав клопотання про тимчасове відсторонення Сушик від правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Ще 28 квітня Холодницький склав повідомлення про підозру Сушик за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прохання та отримання неправомірної вигоди), яке їй вручили того ж дня.
Мотивуючи необхідність тимчасового відсторонення судді від правосуддя, керівник САП зазначив у клопотанні, що подальше перебування Сушик на посаді судді може призвести до негативних наслідків, а саме: вона зможе знищити або спотворити документи, які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, матиме можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні та протиправно перешкоджати кримінального провадження іншим способом тощо.
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Про це пише Слово і діло.
Таке рішення ухвалили на засіданні ВРП у четвер, 14 червня, за результатами розгляду відповідного клопотання.
Заступник генерального прокурора-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав клопотання про тимчасове відсторонення Сушик від правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Ще 28 квітня Холодницький склав повідомлення про підозру Сушик за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прохання та отримання неправомірної вигоди), яке їй вручили того ж дня.
Мотивуючи необхідність тимчасового відсторонення судді від правосуддя, керівник САП зазначив у клопотанні, що подальше перебування Сушик на посаді судді може призвести до негативних наслідків, а саме: вона зможе знищити або спотворити документи, які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, матиме можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні та протиправно перешкоджати кримінального провадження іншим способом тощо.
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